ООН: более 170 человек погибли в результате боев и авиаударов коалиции в Ракке в июне

ООН, 27 июля. /ТАСС/. Гуманитарная ситуация в Ракке ухудшается, и в результате авиаударов возглавляемой США коалиции и наземных столкновений только в июне там погибли по меньшей мере 173 человека. Об этом говорится в опубликованном в 26 июля докладе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, направленном в Совет Безопасности.

"Ситуация внутри города, как сообщается, тяжелая. Гражданские лица продолжают гибнуть в результате ударов с воздуха и на суше, и, по данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), только в июне погибли по меньшей мере 173 человека. В городе были убиты около 27 гражданских лиц, и десятки людей получили ранения на реке Евфрат при попытке добраться к воде. Продолжали поступать сообщения о нехватке продовольствия и медикаментов, рынки и пекарни остаются закрытыми, что еще больше ограничивает доступ к продовольствию и предметам первой необходимости", - написал Гутерриш.

По его словам, в Ракке, контролируемой террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), остаются от 30 тыс. до 50 тыс. человек. К 27 июня формирования вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), которым оказывает огневую поддержку авиация коалиции, полностью окружили город, не оставив безопасных маршрутов, по которым население могло бы покинуть зону боевых действий. Как сообщил генсек ООН, за прошлый месяц из-за массированного наступления на Ракку свои дома оставили 20 тысяч человек. В общей сложности число вынужденных переселенцев оценивается в 228 тысяч человек.

Штурм Ракки продолжается 49 дней, поддержку арабо-курдским отрядам с воздуха оказывают ВВС международной коалиции под руководством США. По сведениям газеты "Аль-Хаят", за семь недель в рядах ИГ убиты более 430 террористов, среди них есть несколько полевых командиров из числа наемников. Потери СДС составили 198 бойцов.

Доклад генсека ООН, посвященный гуманитарной ситуации в Сирии, будет обсуждаться на заседании Совбеза в четверг. В нем отмечается, что в гуманитарной помощи "остро нуждаются" около 13,5 млн человек, в том числе 6,3 млн внутренних беженцев. По оценкам ООН, 3,9 млн человек проживают в труднодоступных районах страны и еще 540 тыс. находятся в 11 осажденных районах, семь из которых находятся в окружении проправительственных сил.

Согласно докладу, за прошлый месяц ООН доставила помощь 202 тысячам жителей Сирии, то есть план оказания гуманитарного содействия был выполнен менее чем на четверть. Как утверждает Антониу Гутерриш, отправить автоколонны с помощью не удалось "из-за отсутствия необходимых разрешающих документов, в том числе сопроводительных писем от сирийских властей", боевых действий, а также различных "административных ограничений, вводимых уже после первоначального утверждения" маршрутов конвоев.