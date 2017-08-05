Новый глава Миссии ООН и премьер Ливии призвали срочно положить конец страданиям граждан

ТАСС, 5 августа. Необходимо срочно положить конец страданиям ливийцев. Об этом заявил в субботу в Триполи новый спецпредставитель генерального секретаря ООН в Ливии, глава Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) ливанец Гасан Саламе. Он сменил в конце июня немца Мартина Коблера.

Саламе, который впервые посетил ливийскую столицу в новом качестве, провел встречу с главой признанного ООН Правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджем и главой МИД Мухаммедом Тахером Сиялой.

Руководитель МООНПЛ, как передает информационное агентство Algerie Press Service, заверил в ходе пресс-конференции, что будет "выполнять свою миссию, уважая национальный суверенитет, независимость и единство Ливии".

Саламе также подтвердил, что в субботу "провел конструктивную встречу" с Сараджем, в ходе которой были обсуждены "вызовы в сфере политики, экономики и безопасности". "Мы договорились, что страданиям ливийцев нужно срочно положить конец", - сообщил он.

Сарадж со своей стороны призвал МООНПЛ "вернуться в Ливию как можно скорее для оказания гуманитарной помощи, а также технического содействия для проведения референдума по проекту конституции, президентских и парламентских выборов".