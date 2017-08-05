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С начала 2015 года в Йемене убиты более 11 тысяч человек

Международная панорама
5 августа, 21:37 UTC+3 КАИР КАИР 5, августа. /ТАСС

Министр по правам человека Мухаммед Аскар уточнил, что в числе погибших 684 женщины и 1080 детей

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КАИР, 5 августа. /ТАСС/. Более 11 тыс. человек убиты с начала 2015 года в результате вооруженных столкновений на территории Йемена. Такие данные, как передал телеканал Al Arabiya, привел в субботу йеменский министр по правам человека Мухаммед Аскар.

С момента захвата власти в столице Йемена Сане отрядами мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) в начале 2015 года и по настоящее время "в Йемене убиты 11 251 человек", сообщил Аскар. Он уточнил, что среди погибших 1080 детей и 684 женщины.

По словам Аскара, за два с небольшим года в стране было зафиксировано более 18 тыс. случаев похищений. Министр указал, что, по данным его ведомства, только в нынешнем году было отмечено почти 2 тыс. случаев похищений людей и почти 400 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

Йеменский министр также информировал, что на настоящий момент войска, выступающие на стороне правительства страны, при поддержке аравийской коалиции освободили около 80% территории, раннее занятой формированиями "Ансар Аллах".

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. По оценкам ООН, в настоящее время почти 20 млн йеменцев - около 70% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренних беженцев превышает 3 млн человек.

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