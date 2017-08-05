Белый дом: Трамп хочет наладить работу с РФ, но сдерживает ее шаги против интересов США

НЬЮ-ЙОРК, 5 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп просит своих помощников и советников искать области укрепления сотрудничества с Россией, но одновременно и противостоять действиям Москвы, направленным против американских интересов. Эту позицию отразил в переданном в субботу интервью телекомпании MSNBC помощник главы государства по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер.

"Мы видим широкий спектр дестабилизирующего поведения со стороны россиян, провокационного поведения не только в Европе", - утверждал Макмастер.

"Президент [Трамп] просит нас противостоять российскому дестабилизирующему поведению, когда оно затрагивает наши [США] интересы, и сдерживать любую эскалацию конфликта или всего, что способно привести к эскалации конфронтации", - продолжал генерал. По его мнению, США придерживаются такой позиции с 1945 года.

"Также он [Трамп] просит нас искать области для сотрудничества с Россией. Такие области есть", - подчеркнул Макмастер, повторив оценку, согласно которой уровень нынешних отношений США и РФ "достиг самой низкой точки".