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Белый дом: Трамп хочет наладить работу с РФ, но сдерживает ее шаги против интересов США

Международная панорама
5 августа, 22:26 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 5, августа. /ТАСС

По словам помощника президента США по нацбезопасности, американский лидер "просит противостоять российскому дестабилизирующему поведению", когда оно затрагивает интересы страны

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НЬЮ-ЙОРК, 5 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп просит своих помощников и советников искать области укрепления сотрудничества с Россией, но одновременно и противостоять действиям Москвы, направленным против американских интересов. Эту позицию отразил в переданном в субботу интервью телекомпании MSNBC помощник главы государства по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер.

"Мы видим широкий спектр дестабилизирующего поведения со стороны россиян, провокационного поведения не только в Европе", - утверждал Макмастер.

"Президент [Трамп] просит нас противостоять российскому дестабилизирующему поведению, когда оно затрагивает наши [США] интересы, и сдерживать любую эскалацию конфликта или всего, что способно привести к эскалации конфронтации", - продолжал генерал. По его мнению, США придерживаются такой позиции с 1945 года.

"Также он [Трамп] просит нас искать области для сотрудничества с Россией. Такие области есть", - подчеркнул Макмастер, повторив оценку, согласно которой уровень нынешних отношений США и РФ "достиг самой низкой точки".

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Персоны
Трамп, Дональд Макмастер, Герберт
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