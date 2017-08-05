Сирийские войска окружают банды террористов в городе Эс-Сухна в 70 км от Пальмиры

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ТАСС, 5 августа. Бойцы сирийской армии и отряды ополченцев форсируют операцию по освобождению от террористов города Эс-Сухна, расположенного в 70 км к северо-востоку от Пальмиры. Как сообщило в субботу агентство SANA, войска блокировали банды террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на южном, юго-восточном и юго-западном направлениях. Им удалось выбить боевиков с вершины Джебель-Тантур и из ущелья Дувейхаки.
Офицер, участвующий в операции, сообщил агентству, что войска находятся сейчас на расстоянии 1 км от городских окраин.
Ранее сирийские ВВС нанесли удар по окрестностям Эс-Сухны и уничтожили базу беспилотников, которые применяют террористы, и их ремонтную мастерскую в предместье Хотмалу. В районе Умм-Тувейна бомбардировке подвергся штаб противника вместе со складом боеприпасов.
Эс-Сухна расположена в оазисе на шоссе Пальмира - Дейр-эз-Зор и служит последним форпостом ИГ в провинции Хомс. 31 июля командование Вооруженными силами Сирии сообщило, что армия и ополченцы уничтожили на подступах к Эс-Сухне 470 террористов, еще свыше 180 из них получили ранения.
Сирийские ВВС атаковали в субботу позиции ИГ вокруг Дейр-эз-Зора (420 км от Дамаска), который находится на осадном положении с 2014 года. Сирийские бойцы и ополченцы удерживают под своей защитой несколько кварталов в этом провинциальном центре и военный аэродром в его окрестностях.
Террористы обстреляли в субботу из минометов кварталы Эль-Джура и Эль-Кусур в Дейр-эз-Зоре, погибли четыре мирных жителя.