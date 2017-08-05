Генпрокурор Венесуэлы отказалась признавать решение о своей отставке

ТАСС, 5 августа. Генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас отказалась признать принятое в субботу решение о своей отставке. Об этом говорится в ее заявлении, размещенном в Twitter надзорного ведомства.

"Заявляю, что Верховный суд и нелегитимная президентская КА, не принимая во внимание Конституцию и законы, решили сместить меня с должности генерального прокурора республики, чтобы я не могла продолжать защищать права народа, - говорится в документе. - Я говорила ранее и подтверждаю это снова: я не признаю решения этой группы нелегитимных судей Верховного суда и не принимаю их, потому что они находятся вне рамок конституции и закона". По мнению Диас, в Венесуэле "полным ходом" идет наступление на конституцию, которое ведут Верховный суд и исполнительная власть.

#AHORA Comunicado de la Fiscal General @lortegadiaz al pueblo de Venezuela y la comunidad internacional #5Ago pic.twitter.com/fhNPdFAmNF — Ministerio Público (@MPvenezolano) 5 August 2017

Новым главой Генеральной прокуратуры с одобрения Конституционной ассамблеи (КА) был назначен уполномоченный по правам человека Тарек Вильям Сааб.

Ранее президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос назвал "первым диктаторским поступком нелегитимной КА" решение об отставке Диас. Генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро заявил, что не признает его, равно как и назначение Сааба на пост генпрокурора.

Диас открыто выражала несогласие с действиями правительства президента Николаса Мадуро, в частности, с созывом КА без предварительного референдума.