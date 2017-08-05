Верховный суд Венесуэлы отправил в отставку генерального прокурора

ТАСС, 5 августа. Генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас в субботу была отправлена в отставку. Такое решение Верховного суда страны было обнародовано на первом заседании Конституционной ассамблеи (КА), сообщила газета El Nacional. В соответствии с законодательством, решение о назначении или снятии главы надзорного ведомства принимает Национальная ассамблея (однопалатный парламент).

Врио генпрокурора страны стал уполномоченный по правам человека Тарек Вильям Сааб.

Кроме того, на первом заседании КА было объявлено, что власти Венесуэлы решили провести масштабную перестройку Генеральной прокуратуры прокуратуры. "Предлагаю объявить режим чрезвычайной ситуации, чтобы приступить к перестройке Генпрокуратуры с первого до последнего сотрудника", - сказал депутат КА Диосдадо Кабельо, заместитель председателя Единой социалистической партии (ЕСП) Венесуэлы.

Ранее в субботу здание Генпрокуратуры в Каракасе заблокировали бойцы Национальной гвардии.

Диас открыто выражала несогласие с действиями исполнительной власти, в частности, касающимися созыва КА, причем без проведения предварительного референдума. Выборы в этот орган, имеющий полномочия изменять основной закон страны, прошли 30 июля.

В конце июня Верховный суд запретил генпрокурору покидать страну, заморозил ее счета и обязал явиться для дачи показаний. Ортега Диас подозревается в "совершении грубых нарушений при исполнении служебных обязанностей". Разбирательство в отношении нее было начато по запросу депутата Национальной ассамблеи от проправительственной ЕСП Педро Карреньо.