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Верховный суд Венесуэлы отправил в отставку генерального прокурора

Международная панорама
5 августа, 19:14 дата обновления: 5 августа, 19:39 UTC+3 ТАСС

На должность Луисы Ортеги Диас назначен уполномоченный по правам человека Тарек Вильям Сааб

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ТАСС, 5 августа. Генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас в субботу была отправлена в отставку. Такое решение Верховного суда страны было обнародовано на первом заседании Конституционной ассамблеи (КА), сообщила газета El Nacional. В соответствии с законодательством, решение о назначении или снятии главы надзорного ведомства принимает Национальная ассамблея (однопалатный парламент).

Врио генпрокурора страны стал уполномоченный по правам человека Тарек Вильям Сааб.

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Кроме того, на первом заседании КА было объявлено, что власти Венесуэлы решили провести масштабную перестройку Генеральной прокуратуры прокуратуры. "Предлагаю объявить режим чрезвычайной ситуации, чтобы приступить к перестройке Генпрокуратуры с первого до последнего сотрудника", - сказал депутат КА Диосдадо Кабельо, заместитель председателя Единой социалистической партии (ЕСП) Венесуэлы. 

Ранее в субботу здание Генпрокуратуры в Каракасе заблокировали бойцы Национальной гвардии.

Диас открыто выражала несогласие с действиями исполнительной власти, в частности, касающимися созыва КА, причем без проведения предварительного референдума. Выборы в этот орган, имеющий полномочия изменять основной закон страны, прошли 30 июля.

В конце июня Верховный суд запретил генпрокурору покидать страну, заморозил ее счета и обязал явиться для дачи показаний. Ортега Диас подозревается в "совершении грубых нарушений при исполнении служебных обязанностей". Разбирательство в отношении нее было начато по запросу депутата Национальной ассамблеи от проправительственной ЕСП Педро Карреньо.

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