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Генпрокуратура Венесуэлы попросила приостановить созыв Конституционной ассамблеи

Международная панорама
4 августа, 0:23 UTC+3 ТАСС

Отмечается, что требование связано с "предполагаемыми преступлениями во время избирательного процесса"

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ТАСС, 4 августа. Венесуэльские прокуроры обратились в суд с просьбой отложить начало работы Конституционной ассамблеи (КА). Об этом Генеральная прокуратура республики сообщила в своем Twitter.

"Национальный прокурор номер 4 и прокурор столичного округа номер 77 попросили суд по контролю приостановить созыв Национальной конституционной ассамблеи", - говорится в сообщении. Как отметили в Генпрокуратуре, требование связано с "предполагаемыми преступлениями во время избирательного процесса".

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В среду генпрокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас сообщила, что начала расследование по делу о подтасовках на выборах в КА. Ранее компания Smartmatic, оказывающая поддержку при проведении электронных голосований, выступила с утверждением, что власти Венесуэлы завысили явку на выборах в КА как минимум на 1 млн голосов. Фирма помогала Национальному избирательному совету (НИС) Венесуэлы в организации голосований с 2004 по 2015 год и создании действующей системы.

По данным НИС, явка на выборах в КА 30 июля составила 41,5% от общего числа избирателей, на участки пришли немногим более 8 млн человек. Оппозиция, контролирующая парламент страны, утверждает, что эти данные сильно завышены. По ее подсчетам, свой гражданский долг исполнили не более 3 млн венесуэльцев.

КА может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон Венесуэлы. Принятое в мае президентом Николасом Мадуро решение о созыве этого органа без проведения предварительного референдума привело к обострению обстановки в стране, в которой на тот момент уже месяц проходили крупные антиправительственные выступления.

По последним данным, в ходе акций протеста погибли свыше 120 человек, тысячи пострадали. Власти арестовали около 5 тыс. участников манифестаций, из которых почти 1,4 тыс. до сих пор остаются под стражей.

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