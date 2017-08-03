В Венесуэле проходит расследование по выборам в Конституционную ассамблею

ТАСС, 3 августа. Генпрокуратура Венесуэлы начала расследование по делу о подтасовках на выборах в Конституционную ассамблею (КА) Венесуэлы. Об этом заявила в среду генпрокурор страны Луиса Ортега Диас в эфире телеканала CNN.

По ее словам, будут работать два прокурора, также ведомство запросило помощи у национальных и международных экспертов. Ортега заявила, что, вероятно, расхождение между заявленной и реальной явкой может составлять порядка 15%.

Ранее компания Smartmatic, оказывающая поддержку при проведении электронных голосований, выступила с утверждением, что власти Венесуэлы завысили явку на выборах в КА как минимум на 1 млн голосов.

По данным Национального избирательного совета, явка на выборах в КА 30 июля составила 41,5% от общего числа избирателей, на участки пришли немногим более 8 млн человек. Оппозиция, контролирующая парламент страны, утверждает, что эти данные сильно завышены. По ее подсчетам, свой гражданский долг исполнили не более 3 млн венесуэльцев.

КА может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон Венесуэлы. Принятое в мае президентом Николасом Мадуро решение о созыве этого органа без проведения предварительного референдума привело к обострению обстановки в стране, в которой на тот момент уже месяц проходили крупные антиправительственные выступления.

По последним данным, в ходе акций протеста погибли свыше 120 человек, тысячи пострадали. Власти арестовали около 5 тыс. участников манифестаций, из которых почти 1,4 тыс. до сих пор остаются под стражей.