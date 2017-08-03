Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.08:
$ 60.58
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Венесуэле проходит расследование по выборам в Конституционную ассамблею

Международная панорама
3 августа, 6:47 UTC+3 ТАСС

Генпрокурор страны Луиса Ортега Диас заявила, что, вероятно, расхождение между заявленной и реальной явкой на выборах может составлять порядка 15%

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 3 августа. Генпрокуратура Венесуэлы начала расследование по делу о подтасовках на выборах в Конституционную ассамблею (КА) Венесуэлы. Об этом заявила в среду генпрокурор страны Луиса Ортега Диас в эфире телеканала CNN.

По ее словам, будут работать два прокурора, также ведомство запросило помощи у национальных и международных экспертов. Ортега заявила, что, вероятно, расхождение между заявленной и реальной явкой может составлять порядка 15%.

Смотрите также

Избирком Венесуэлы осудил утверждения о подтасовках на выборах в Конституционную ассамблею

Оппозиция Венесуэлы не представила фактов фальсификаций на выборах в КА

Парламент Венесуэлы отказался признавать итоги выборов в Конституционную ассамблею

Ранее компания Smartmatic, оказывающая поддержку при проведении электронных голосований, выступила с утверждением, что власти Венесуэлы завысили явку на выборах в КА как минимум на 1 млн голосов.

По данным Национального избирательного совета, явка на выборах в КА 30 июля составила 41,5% от общего числа избирателей, на участки пришли немногим более 8 млн человек. Оппозиция, контролирующая парламент страны, утверждает, что эти данные сильно завышены. По ее подсчетам, свой гражданский долг исполнили не более 3 млн венесуэльцев.

КА может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон Венесуэлы. Принятое в мае президентом Николасом Мадуро решение о созыве этого органа без проведения предварительного референдума привело к обострению обстановки в стране, в которой на тот момент уже месяц проходили крупные антиправительственные выступления.

По последним данным, в ходе акций протеста погибли свыше 120 человек, тысячи пострадали. Власти арестовали около 5 тыс. участников манифестаций, из которых почти 1,4 тыс. до сих пор остаются под стражей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Политический кризис в Венесуэле
Страны
Венесуэла
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп одобрил новые санкции против РФ, призывая Москву к партнерству
2
Правительство Японии в полном составе подало в отставку
3
Медведчук: Украина скоро ощутит на себе эффект санкционного бумеранга
4
Небензя: РФ располагает данными о причастности спецслужб к поставкам оружия террористам
5
На Армейских играх отметили умение военных РФ проникать на объекты НАТО
6
Додон подтвердил встречу с Рогозиным в Тегеране 4 августа
7
В США семейная пара призналась в насилии над усыновленным в РФ юношей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама