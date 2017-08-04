В Венесуэле начала работу Конституционная ассамблея

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ТАСС, 4 августа. Конституционная ассамблея (КА) Венесуэлы начала свою работу в пятницу в столице страны Каракасе. Об этом сообщило агентство AFP.
"Мы начинаем работу Конституционной ассамблеи венесуэльского народа", - приводит агентство слова старейшего депутата Фернандо Сото, который открыл первое заседание. Председателем конституционной ассамблеи избрана бывший министр иностранных дел Венесуэла Дельси Родригес.
Учредительное собрание начало работу в здании парламента, большинство в котором принадлежит оппозиции.
Конституционная ассамблея была созвана по инициативе президента страны Николаса Мадуро. Против этого решения протестует оппозиция, которая опасается, что власти примут новую конституцию и распустят действующий парламент, находящийся под ее контролем.
Принятое в мае главой государства решение о созыве КА без проведения предварительного референдума привело к обострению обстановки в стране, в которой на тот момент уже месяц проходили крупные антиправительственные выступления. По последним данным, в ходе акций протеста погибли свыше 120 человек, тысячи пострадали. Власти арестовали около 5 тыс. участников манифестаций, из которых почти 1,4 тыс. до сих пор остаются под стражей.
30 июля венесуэльские власти, несмотря на давление со стороны международного сообщества и массовые акции протеста, провели выборы в Конституционную ассамблею, которая может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон.