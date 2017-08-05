Помощник Трампа: поставки ядерного оружия Республике Корея нарушат режим нераспространения

ВАШИНГТОН, 5 августа. /ТАСС/. Поставки ядерного оружия в Республику Корея и Японию подорвут режим ядерного нераспространения, чего не хочет никто, включая Россию и Китай. Такое мнение высказал помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.

"Это очень важный вопрос. Проводимое США ядерное сдерживание распространяется и на наших союзников, что является ключом к нераспространению ядерного оружия. Если режим нераспространения будет сорван, то это станет плохой новостью для всех", - сказал он в вышедшем в субботу интервью телеканалу MSNBC.

По словам Макмастера, может случиться так, что "в северо-восточной Азии ядерным оружием будут обладать Северная Корея, Южная Корея, Япония, Китай и Россия". "Это то, чего хочет Китай? Это то, чего хочет Россия? Нет", - отметил он.

"В наших общих интересах добиться денуклеаризации Северной Кореи", - резюмировал Макмастер.

Еще в апреле Совет национальной безопасности при Белом доме представил президенту США Дональду Трампу возможные варианты противодействия северокорейской ядерной угрозе. Эти варианты включают возможность размещения американского ядерного оружия в Южной Корее, убийство Ким Чен Ына, а также отправку в КНДР бойцов американских и южнокорейских сил специального назначения для проведения диверсионных операций. А во время предвыборной гонки в 2016 году сам Трамп предлагал передать Южной Корее и Японии ядерное оружие.