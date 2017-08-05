Китай призвал США прекратить развертывание систем ПРО на Корейском полуострове

ТАСС, 5 августа. Развертывание в Южной Корее американских систем противоракетной обороны (ПРО) THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) не способствует стабильности в регионе. Об этом заявил в субботу постоянный представитель Китая при ООН Лю Цзеи по итогам голосования за ужесточение санкций против КНДР.

"Развертывание THAAD не приведет к решению северокорейской проблемы и не остановит ракетные и ядерные испытания КНДР", - считает дипломат. Он отметил, что Пхеньян вслед за Вашингтоном должен прекратить "действия, направленные на дестабилизацию ситуации в регионе".

По словам представителя Китая, единогласное одобрение резолюции показало "единство позиций стран мира по вопросу достижения мира на Корейском полуострове". При этом Пекин настаивает на том, чтобы мировое сообщество добилось строгого выполнения новых ограничительных мер против Пхеньяна.

В субботу СБ ООН единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР. Документ, в частности, предусматривает введение запрета на экспорт из КНДР целого ряда минералов и продукции, в том числе угля, железа, свинца и морепродуктов. В тексте прописаны и другие рестрикции, в том числе адресные меры в отношении лиц и предприятий, связанных с ядерной и ракетной программами Пхеньяна. Россия неоднократно предостерегала от введения чрезмерно жестких рестрикций в отношении КНДР, подчеркивая, что они не должны привести к удушению страны и ее народа.

Комплекс THAAD является одним из элементов эшелонированной системы ПРО США. Система ПРО THAAD предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на завершающем этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели. Она призвана обеспечить защиту войск США и их союзников, а также городов и важных объектов от баллистических ракет как малой дальности, так и стратегических.