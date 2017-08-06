Лидеры социал-демократов ФРГ призвали переосмыслить оборонную политику

БЕРЛИН, 6 августа. /ТАСС/. Лидеры Социал-демократической партии Германии (СДПГ) - ее председатель Мартин Шульц и глава парламентской фракции Томас Опперман - считают необходимым изменить курс в оборонной политике ФРГ и ЕС в целом. Об этом говорится в их совместной статье, опубликованной в воскресенье медиагруппой Funke.

"Мы говорим ясное нет цели [президента США Дональда] Трампа и блока ХДС/ХСС тратить на оборону 2% [от ВВП]. Это не только нереалистично, но это и попросту ошибочная цель", - отметили политики. По их мнению, канцлер ФРГ Ангела Меркель "прогибается перед Трампом", когда соглашается с подобными планами.

Шульц и Опперман указали на то, что достижение требуемой НАТО цели в 2% будет означать, что Германии придется тратить на оборону почти в 2 раза больше нынешних расходов, оцениваемых в €37 млрд. "Германия стала бы тогда мощнейшей военной державой Европы, - предупредили лидеры СДПГ. - Никто не может к этому стремиться - уже только по причине нашего прошлого".

"Лучшей альтернативой станет целенаправленное развитие европейского оборонного союза", - считают Шульц и Опперман. "Наша долгосрочная цель - создание европейской армии", - подчеркнули они.