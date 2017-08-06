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МИД КНР: введение санкций против КНДР не было конечной целью международного сообщества

Международная панорама
6 августа, 6:53 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 6, августа. /ТАСС

По словам министра иностранных дел Китая Ван И, необходимо возвращение к обсуждению ядерной проблемы Корейского полуострова

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ПЕКИН, 6 августа. /ТАСС/. Конечной целью международного сообщества является не введение санкций в отношении КНДР, а разрешение кризиса и денуклеаризация Корейского полуострова путем переговоров. Так глава МИД КНР Ван И в воскресенье прокомментировал принятие в субботу Советом Безопасности ООН резолюции, ужесточающей санкции против КНДР.

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"Санкции необходимы, но они отнюдь не являются конечной целью. Целью является возвращение к обсуждению ядерной проблемы Корейского полуострова за столом переговоров, выработка финального способа разрешения путем мирных консультаций вплоть до денуклеаризации полуострова и установления долгосрочного порядка и стабильности в регионе", - приводит слова дипломата Центральное телевидение Китая.

"По этой причине Китай надеется, что все стороны серьезным образом рассмотрят и примут предлагаемую КНР инициативу двух приостановок (ракетно-ядерной программы КНДР и военных учений США и Республики Корея). Она является наиболее эффективным и реализуемым, а также рациональным и справедливым предложением", - отметил он.

По словам главы МИД КНР, эта инициативы позволит снизить напряженность на полуострове, а также разрешить наиболее острые опасения соответствующих сторон в сфере безопасности.

Резолюция Совбеза

Совет Безопасности ООН в субботу единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР. Она предусматривает введение запрета на экспорт из КНДР целого ряда минералов и продукции, в том числе угля, железа, свинца и морепродуктов. При этом страны, которые уже заключили с КНДР подобные контракты, должны завершить ввоз закупленных ископаемых и товаров в течение 30 дней со дня принятия документа.

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В резолюции также прописан запрет на создание новых совместных предприятий (СП) с КНДР и дополнительные инвестиции в уже существующие СП. Кроме того, в соответствии с документом, странам, в которых трудятся северокорейские рабочие, запрещено увеличивать их число. Документ также обязует государства не пускать в свои порты суда, уличенные специальным комитетом СБ ООН в нарушении санкционного режима. Исключением станут лишь "случаи крайней необходимости".

Санкции предусматривают и адресные меры в отношении 13 лиц и предприятий, связанных с ядерной и ракетной программами Пхеньяна. Как сообщило ранее агентство Reuters, по подсчетам американской стороны, полное выполнение новых ограничений позволит сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около $3 млрд, на $1 млрд.

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