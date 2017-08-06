Главы МИД АСЕАН обеспокоены ситуацией на Корейском полуострове

МАНИЛА, 6 августа. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) обеспокоены обострением ситуации на Корейском полуострове и в то же время подчеркивают приверженность Бангкокскому договору о безъядерной зоне в Юго-Восточной Азии. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье совместном коммюнике по итогам 50-й встречи глав МИД АСЕАН.

"Мы продолжаем выражать серьезную обеспокоенность эскалацией напряженности на Корейском полуострове, включая последние испытания КНДР межконтинентальных баллистических ракет 4 и 28 июля в дополнение к ее предыдущим ядерным испытаниям и пускам баллистических ракет", - говорится в коммюнике.

В этой связи стороны призывают КНДР полностью и незамедлительно выполнить все свои обязательства в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН. Главы МИД АСЕАН также выразили поддержку денуклеаризации Корейского полуострова мирным путем, а также призвали к сдержанности и возобновлению диалога с целью создания условий, способствующих миру и стабильности.

Милитаризация Южно-Китайского моря

Страны АСЕАН в коммюнике также выступили против милитаризации Южно-Китайского моря и подчеркивает важность сохранения безопасности и стабильности в регионе. "Подчеркиваем важность немилитаризации и проявления самообладания всеми сторонами спора и другими государствами в любых своих действиях, в том числе тех, которые были указаны в Декларации о поведении сторон и которые могут привести к дальнейшему осложнению ситуации в Южно-Китайском море", - отмечается в заявлении глав МИД.

"Мы активно обсудили вопросы, связанные с Южно-Китайским морем, и учли опасения некоторых министров по поводу намывания земель и другой активности в этом районе, которые усилили трения, а также могут подорвать мир, безопасность и стабильность в регионе", - сказано в документе.

Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно- Китайском море. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.

Наиболее ожесточенные споры ведутся вокруг строительства на островах китайских объектов, которые другие страны считают незаконным.

С 6 по 8 августа на Филиппинах проходят встречи дипломатов на министерском уровне стран - участниц Восточноазитского саммита (ВАС) и сессии Регионального форума АСЕАН по безопасности. Российскую делегацию в Маниле возглавляет глава МИД Сергей Лавров.

Мнение МИД Японии

Представитель МИД Японии на пресс-конференции в Маниле заявил, что ситуация вокруг ракетно-ядерной программы КНДР говорит о том, что сейчас наступило время для усиления давления на Пхеньян, а не для диалога.

"Сейчас не время для диалога, а время для усиления эффективного давления на Северную Корею, чтобы они предприняли определенные действия в направлении денуклеаризации", - привело его слова агентство Reuters. Таким образом представитель японского внешнеполитического ведомства повторил позицию правительства Японии о том, что "диалог ради диалога не имеет смысла". Ранее ее озвучивал премьер-министр Синдзо Абэ, а также бывший глава МИД Фумио Кисида.

Кроме того, говоря об активности Китая на море, он подчеркнул озабоченность Японии строительством "крупномасштабных форпостов" в Южно-Китайском море.

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития северокорейской ракетной программы. В июле КНДР дважды провела испытание баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении северокорейской проблемы не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.

Ранее в субботу Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию 2371, ужесточив санкции в отношении КНДР в ответ на проведенные страной в июле ракетные испытания. Документ, в частности, предусматривает введение запрета на экспорт из КНДР целого ряда минералов и продукции, в том числе угля, железа, свинца и морепродуктов. В тексте прописаны и другие рестрикции, в том числе адресные меры в отношении лиц и предприятий, связанных с ядерной и ракетной программами Пхеньяна.