Сенатор США призвал поставлять больше оружия Украине

НЬЮ-ЙОРК, 6 августа. /ТАСС/. Американский сенатор Том Коттон (республиканец от штата Арканзас), выступая за нормализацию отношений с Россией, призвал президента США Дональда Трампа поставлять дополнительные вооружения Украине и содействовать наращиванию присутствия НАТО в Восточной Европе.

Оружие Украине и присутствие НАТО

"Россия остается противником Соединенных Штатов. У нас имеются совпадающие интересы, и было бы хорошо, чтобы наши отношении стали лучше", - сказал Коттон в воскресенье в эфире телекомпании CBS.

"Я считаю, что нам еще в период администрации Барака Обамы следовало предпринять ряд шагов, например, обеспечив поставку оборонительных вооружений Украине. Я призываю президента [Трампа] рассмотреть эти шаги. Убежден, что Совет национальной безопасности при Белом доме на своих совещаниях подходит к этому вопросу вдумчиво и осторожно", - продолжал сенатор.

Он выразил также надежду на готовность администрации Трампа "укрепить оборону НАТО от России". "Россия проводит военные учения на восточном фланге НАТО, я поддерживаю усилия, направленные на отправку дополнительных войск в Восточную Европу с целью наращивания постоянного присутствия там. Это даст ясно понять России, что мы будем отстаивать своих союзников по НАТО, а им [РФ] нельзя запугивать наших союзников", - пояснил республиканец.

В опубликованном в субботу интервью телекомпании MSNBC помощник президента Трампа по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер пояснил, что США при рассмотрении вопроса о выделении Украине дополнительной военной помощи руководствуются не только нуждами и запросами Киева, но и американскими интересами. В данном случае Вашингтон не хочет допускать усугубления конфликта на юго-востоке страны.

Пресса о противотанковых ракетах

31 июля американская газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники из числа военных и дипломатов, что Пентагон и Госдепартамент подготовили план поставок украинским властям противотанковых ракет и иных вооружений "и добиваются одобрения со стороны Белого дома". Вооружения, о которых идет речь, американские чиновники классифицируют как оборонительные.

По сведениям издания, речь, вероятнее всего, идет о комплексах Javelin, а также, возможно, о системах противовоздушной обороны и иных вооружениях. При этом, согласно плану, украинские военные с противотанковыми комплексами "были бы размещены в стороне от передовой зоны конфликта", чтобы не допустить эскалации. Газета уточняла, что президента США Дональда Трампа на тот момент не оповестили о плане, и его позиция была неизвестна, однако указанное предложение поддерживал министр обороны США Джеймс Мэттис.

В публикации The Wall Street Journal подчеркивалось, что Германия и Франция придерживаются позиции, согласно которой поставки американского оружия на Украину могут привести к обострению конфликта в этой стране. По сведениям издания, американская сторона рассчитывает, что положительно предоставление таких вооружений Киеву восприняли бы Канада, Великобритания, Польша и Литва.