Пекин поддерживает инициативу возобновления диалога между Пхеньяном и Сеулом

ПЕКИН, 7 августа. /ТАСС/. Пекин поддерживает инициативу Сеула о возобновлении диалога между КНДР и Республикой Корея. Об этом в понедельник заявил глава МИД КНР Ван И на полях мероприятий по линии АСЕАН в Маниле.

"Надеемся, что КНДР и Республика Корея в ближайшем будущем восстановят диалог", - приводит его слова Центральное телевидение Китая.

"Китай поддерживает активную инициативу Республики Корея по разрешению проблемы Корейского полуострова", - отметил глава МИД КНР.