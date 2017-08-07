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Пекин поддерживает инициативу возобновления диалога между Пхеньяном и Сеулом

Международная панорама
7 августа, 7:11 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 7, августа. /ТАСС

Глава МИД КНР Ван И надеется, что стороны восстановят диалог в ближайшем будущем

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ПЕКИН, 7 августа. /ТАСС/. Пекин поддерживает инициативу Сеула о возобновлении диалога между КНДР и Республикой Корея. Об этом в понедельник заявил глава МИД КНР Ван И на полях мероприятий по линии АСЕАН в Маниле.

"Надеемся, что КНДР и Республика Корея в ближайшем будущем восстановят диалог", - приводит его слова Центральное телевидение Китая.

"Китай поддерживает активную инициативу Республики Корея по разрешению проблемы Корейского полуострова", - отметил глава МИД КНР.

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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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