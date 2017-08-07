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Тиллерсон назвал остановку ракетных пусков лучшим путем КНДР к диалогу

Международная панорама
7 августа, 6:55 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 7, августа. /ТАСС

Госсекретарь США также предупредил, что соблюдение положений новой резолюции Совбеза ООН по КНДР будет строго контролироваться

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ВАШИНГТОН, 7 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в воскресенье заявил, что средства коммуникации остаются открытыми для КНДР с тем, чтобы снять напряженность на Корейском полуострове.

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Лучшим способом для Пхеньяна продемонстрировать готовность вести диалог станет прекращение ракетных запусков. Об этом передает агентство Reuters из Манилы.

Тиллерсон находится в Маниле, где он принимал участие в мероприятиях по линии АСЕАН.

Согласно агентству, Тиллерсон также предупредил, что соблюдение положений новой резолюции Совета Безопасности ООН по КНДР будет строго контролироваться. Данный документ призван показать Пхеньяну, что от него ожидает мировое сообщество.

Совет Безопасности ООН в субботу единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР. Она предусматривает введение запрета на экспорт из КНДР целого ряда минералов и продукции, в том числе угля, железа, свинца и морепродуктов. При этом страны, которые уже заключили с КНДР подобные контракты, должны завершить ввоз закупленных ископаемых и товаров в течение 30 дней со дня принятия документа.

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В резолюции также прописан запрет на создание новых совместных предприятий (СП) с КНДР и дополнительные инвестиции в уже существующие СП. Кроме того, в соответствии с документом, странам, в которых трудятся северокорейские рабочие, запрещено увеличивать их число. Документ также обязует государства не пускать в свои порты суда, уличенные специальным комитетом СБ ООН в нарушении санкционного режима. Исключением станут лишь "случаи крайней необходимости".

Санкции предусматривают и адресные меры в отношении 13 лиц и предприятий, связанных с ядерной и ракетной программами Пхеньяна. Как сообщило ранее агентство Reuters, по подсчетам американской стороны, полное выполнение новых ограничений позволит сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около $3 млрд, на $1 млрд.

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Персоны
Тиллерсон, Рекс
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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