Нацсоюз журналистов: на Украине за месяц произошло семь нападений на сотрудников СМИ

КИЕВ, 7 августа. /ТАСС/. Национальный союз журналистов Украины зафиксировал в июле семь нападений на работников СМИ. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе организации.

"Семь инцидентов с применением физической силы против журналистов зафиксировано в июле этого года", - говорится в сообщении. Инциденты произошли, в частности, в Киеве, Виннице, Николаеве, Кривом Роге, Житомирской области, Черкассах и в Донецкой области. Большинство пострадавших - телевизионщики или журналисты интернет-изданий. По словам самих пострадавших, все эти случаи связаны с выполнением ими профессиональных обязанностей.

"Избиение журналистов при исполнении обязанностей недопустимо и должно получать оперативную реакцию правоохранительных органов", - отметил председатель Национального союза Сергей Томиленко. В организации убеждены, что ситуация с физической безопасностью журналистов является одной из самых острых проблем, а правоохранительные органы Украины не всегда должным образов реагируют на соответствующие инциденты.

Для сравнения, подчеркнули в Нацсоюзе журналистов, в США с начала года зафиксировано только 11 случаев применения физической силы к журналистам, в то время как на Украине семь - всего за один месяц.

В связи с такой неутешительной статистикой Союз потребовал проведения парламентских слушаний по вопросам безопасности журналистов и борьбы с безнаказанностью на Украине.