Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.08:
$ 60.06
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Нацсоюз журналистов: на Украине за месяц произошло семь нападений на сотрудников СМИ

Международная панорама
7 августа, 13:29 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 7, августа. /ТАСС

Большинство пострадавших - телевизионщики или журналисты интернет-изданий, сообщили в организации

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 7 августа. /ТАСС/. Национальный союз журналистов Украины зафиксировал в июле семь нападений на работников СМИ. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе организации.

Смотрите также

Суд арестовал украинского журналиста Василия Муравицкого по делу о госизмене

МИД РФ: преследования СМИ на Украине - возврат к тоталитарному подавлению инакомыслия

Мать убитого журналиста Олеся Бузины направила иск против Украины в ЕСПЧ

"Семь инцидентов с применением физической силы против журналистов зафиксировано в июле этого года", - говорится в сообщении. Инциденты произошли, в частности, в Киеве, Виннице, Николаеве, Кривом Роге, Житомирской области, Черкассах и в Донецкой области. Большинство пострадавших - телевизионщики или журналисты интернет-изданий. По словам самих пострадавших, все эти случаи связаны с выполнением ими профессиональных обязанностей.

"Избиение журналистов при исполнении обязанностей недопустимо и должно получать оперативную реакцию правоохранительных органов", - отметил председатель Национального союза Сергей Томиленко. В организации убеждены, что ситуация с физической безопасностью журналистов является одной из самых острых проблем, а правоохранительные органы Украины не всегда должным образов реагируют на соответствующие инциденты.

Для сравнения, подчеркнули в Нацсоюзе журналистов, в США с начала года зафиксировано только 11 случаев применения физической силы к журналистам, в то время как на Украине семь - всего за один месяц.

В связи с такой неутешительной статистикой Союз потребовал проведения парламентских слушаний по вопросам безопасности журналистов и борьбы с безнаказанностью на Украине.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лунное затмение. Досье
2
СМИ: конфиденциальная переписка финской полиции о визите Путина попала к гражданскому лицу
3
СК возбудил уголовное дело о подтоплении на руднике "Мир" в Якутии
4
Рябков: Трамп проводит более жесткий внешнеполитический курс, чем его предшественник
5
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
6
Евросоюз предложил РФ перенести переговоры по транзиту газа через Украину на октябрь
7
МИД Польши: Варшава готова покупать газ у Москвы только по конкурентной цене
Темы дня
Новости партнеров
Реклама