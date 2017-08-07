Нацсоюз журналистов: на Украине за месяц произошло семь нападений на сотрудников СМИ

Пушкинский музей установил авторство картины "Венера и Адонис"Культура 7 августа, 14:42
Перед сборной России по боксу будет стоять задача завоевать на ЧМ четыре золотаСпорт 7 августа, 14:39
Менеджер: мемориал Скалимовской в Варшаве станет для Ласицкене следующим стартом после ЧМСпорт 7 августа, 14:37
Международный полумарафон на колясках пройдет 5 октября на трассе автодрома в СочиСпорт 7 августа, 14:23
СМИ: конфиденциальная переписка финской полиции о визите Путина попала к гражданскому лицуПроисшествия 7 августа, 14:20
Агент: участие Менькова в этапе "Бриллиантовой лиги" в Бирмингеме зависит от его здоровьяСпорт 7 августа, 14:19
Британские власти не комментируют сообщения СМИ об отступных за BrexitМеждународная панорама 7 августа, 14:15
Агент: вратарь "Зенита" Лодыгин недоволен своим положением в клубеСпорт 7 августа, 14:12
Менеджер: после ЧМ Шубенков может выступить на этапе "Бриллиантовой лиги" в БирмингемеСпорт 7 августа, 14:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 7 августа. /ТАСС/. Национальный союз журналистов Украины зафиксировал в июле семь нападений на работников СМИ. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе организации.
"Семь инцидентов с применением физической силы против журналистов зафиксировано в июле этого года", - говорится в сообщении. Инциденты произошли, в частности, в Киеве, Виннице, Николаеве, Кривом Роге, Житомирской области, Черкассах и в Донецкой области. Большинство пострадавших - телевизионщики или журналисты интернет-изданий. По словам самих пострадавших, все эти случаи связаны с выполнением ими профессиональных обязанностей.
"Избиение журналистов при исполнении обязанностей недопустимо и должно получать оперативную реакцию правоохранительных органов", - отметил председатель Национального союза Сергей Томиленко. В организации убеждены, что ситуация с физической безопасностью журналистов является одной из самых острых проблем, а правоохранительные органы Украины не всегда должным образов реагируют на соответствующие инциденты.
Для сравнения, подчеркнули в Нацсоюзе журналистов, в США с начала года зафиксировано только 11 случаев применения физической силы к журналистам, в то время как на Украине семь - всего за один месяц.
В связи с такой неутешительной статистикой Союз потребовал проведения парламентских слушаний по вопросам безопасности журналистов и борьбы с безнаказанностью на Украине.