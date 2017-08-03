Суд арестовал украинского журналиста Василия Муравицкого по делу о госизмене

КИЕВ, 3 августа. /ТАСС/. Королевский районный суд Житомира арестовал украинского журналиста Василия Муравицкого по обвинению в государственной измене. Об этом сообщила в четверг пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"По ходатайству, согласованному с процессуальным руководителем прокуратуры Житомирской области, в среду, 2 августа 2017 года, постановлением Королевского районного суда Житомира лицу [журналисту Василию Муравицкому], подозреваемому в государственной измене, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения денежного залога", - написала она в Facebook.

В прокуратуре Житомирской области уточнили, что журналист был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины "за сотрудничество с представителями иностранного государства и помощь в проведении подрывной деятельности против Украины", за изготовление и распространение соответствующих материалов, а также за публикацию в интернете информации о сборе средств и другого материального обеспечения для провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Украинские правоохранители подозревают Муравицкого в госизмене, посягательстве на территориальную целостность Украины, разжигании национальной розни и создании террористической группы. За данные преступления Уголовный кодекс Украины предусматривает лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

В среду Министерство иностранных дел РФ заявило, что задержание журналиста "за предполагаемое сотрудничество с российскими СМИ и распространение якобы пророссийских материалов" свидетельствует о возврате Украины к худшим тоталитарным практикам подавления инакомыслия. "К сожалению, это лишь очередной эпизод в раскручиваемой Киевом под предлогом борьбы с "пропагандой агрессора" кампании по жестокому силовому подавлению оппозиционных журналистов, тотальной зачистке информационного пространства Украины под нужды правящего режима", - заявили в ведомстве.

Василий Муравицкий - украинский журналист, публицист, с 2011 года был главным редактором газеты молодежной организации Компартии Украины "Новая волна", публиковался на сайте ресурса "Украина.Ру".