Страны АСЕАН подтвердили приверженность поддержанию мира и борьбе с терроризмом

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ТАСС, 8 августа. Участники Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) подтверждают свою приверженность поддержанию мира, мирному урегулированию споров в соответствии с международным законодательством, а также борьбе с терроризмом. Об этом говорится в опубликованной во вторник декларации по случаю 50-летней годовщины образования организации.
"Мы подтверждаем нашу приверженность поддержанию мира и обеспечению безопасности, в том числе это касается мирного урегулирования споров в соответствии с международным законодательством. Мы также намерены всесторонне реагировать на такие проблемы, как незаконный оборот наркотиков, торговля людьми, терроризм", - отмечается в документе.
Страны АСЕАН готовы укреплять сотрудничество с международным сообществом для совместного решения вопросов, касающихся здравоохранения, образования, борьбы со стихийными бедствиями. Кроме того, участники объединения подтвердили, что приложат все усилия для содействия выполнению Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года, принятой на саммите ООН в 2015 году.
В АСЕАН входят 10 стран - Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней, Вьетнам, Камбоджа, Лаос и Мьянма - с общим населением более 600 млн человек. Целью ассоциации является сотрудничество в экономической, социальной, культурной и других областях.