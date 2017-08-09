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Маккейн посоветовал Трампу воздержаться от пустых угроз в адрес КНДР

Международная панорама
9 августа, 3:51 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 9, августа. /ТАСС

Сенатор-республиканец не исключил, что заявления президента США носят демонстративный характер

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НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. /ТАСС/. Сенатор-республиканец Джон Маккейн полагает, что президенту США Дональду Трампу не следует выступать с такими угрозами в адрес Пхеньяна, которые он не сможет воплотить в жизнь. Свою позицию законодатель озвучил во вторник в интервью американской радиостанции KTAR.

"Я не согласен с высказываниями президента, поскольку нужно быть уверенным, что ты сможешь сделать то, о чем говоришь", - указал сенатор, комментируя недавние высказывания хозяина Белого дома о возможном ответе Вашингтона на угрозы со стороны Пхеньяна. "Самые выдающиеся лидеры из тех, кого мне приходилось видеть, не выступали с угрозами, пока не были готовы действовать, а я не уверен, что президент Трамп готов действовать", - подчеркнул Маккейн.

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© EPA/CJ GUNTHER

Трамп: новые угрозы КНДР в адрес США будут встречены "невиданным огнем и яростью"

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На вопрос о том, следует ли, по его мнению, понимать слова Трампа как выражение готовности нанести ядерный удар по КНДР, сенатор ответил: "Я не понимаю, что он говорит, и я давно уже оставил попытки разобраться в его высказываниях". "Он говорит об огне и ярости, но что насчет Сеула? Что насчет Южной Кореи? Что по поводу имеющейся у [лидера КНДР] Ким Чен Ына возможности нанести серьезный урон Южной Корее?" - добавил сенатор.

Маккейн не исключил, что заявления Трампа носят лишь демонстративный характер. По мнению законодателя, Китай может в значительной степени контролировать северокорейскую экономику, и потому любые вопросы, касающиеся КНДР, США следует решать при содействии Пекина.

Угрозы Трампа

Ранее во вторник Трамп заявил: "Северной Корее не следует более выдвигать угрозы Соединенным Штатам. Они будут встречены огнем и яростью, которой мир никогда не видывал". "Его [лидера КНДР Ким Чен Ына] угрозы выходят за рамки нормы, и, как я уже сказал, они будут встречены огнем, яростью и попросту силой, подобных которым этот мир еще никогда не видел", - добавил глава государства.

Прежде в тот же день газета The Washington Post со ссылкой на доклад разведслужб сообщила, что КНДР удалось произвести ядерные боеголовки, которые могут быть установлены на разработанные Пхеньяном ракеты. Согласно данным Разведывательного управления министерства обороны, в распоряжении КНДР в настоящее время могут находиться до 60 ядерных боезарядов.

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном своей ракетной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении северокорейской проблемы не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.

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Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд
Страны
США КНДР Китай Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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