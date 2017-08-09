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Киев доложил ООН о переименовании более 900 населенных пунктов, улиц и других объектов

Международная панорама
9 августа, 6:20 UTC+3 ООН ООН 9, августа. /ТАСС

Согласно докладу, было восстановлено "свыше 300 исторических названий населенных пунктов"

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ООН, 9 августа. /ТАСС/. Власти Украины с 2015 года переименовали более 900 населенных пунктов, а также около 50 тысяч улиц, площадей и других топонимических объектов в рамках борьбы с коммунистическим и нацистским прошлым. Об этом говорится в докладе, представленном Украиной на открывшейся во вторник Конференции ООН по стандартизации географических названий.

В национальном отчете приводится информация о нормативных актах, принятых в Киеве за последние годы, в том числе законе "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и запрете пропаганды их символики", который был одобрен Верховной радой в 2015 г. Как поясняет украинская сторона, в соответствии с ним запрещено называть географические объекты именами советских государственных деятелей. В названиях также не должны упоминаться СССР, УССР, другие советские республики деятельность КПСС и годовщины Октябрьской революции.

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"На основании закона были переименованы более 900 населенных пунктов и административных единиц (в том числе областные центры Днепропетровск и Кировоград), а также около 50 тысяч улиц, площадей и других топонимических объектов в городах, селах и деревнях", - говорится в документе, опубликованном на сайте конференции. Согласно докладу, в ходе начатой Киевом кампании "было восстановлено свыше 300 исторических названий населенных пунктов", около 70 из которых - это "дань культурному наследию коренного населения и национальных меньшинств Украины, таких как крымские татары, болгары, греки и евреи". "Тоталитарная символика в географических названиях на карте Украины практически устранена", - утверждается в отчете.

Закон о так называемой декоммунизации действует на Украине с мая 2015 года. Институт национальной памяти Украины опубликовал список из 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие данного закона. По данным украинских властей, в дополнение к переименованию почти тысячи населенных пунктов во исполнение закона были снесены около 1500 памятников Владимиру Ленину.

В докладе Украины, представленном на конференции, также сообщается о планах властей страны до конца года завершить составление базы данных по географическим названиям, которая будет включать около 100 тысяч "стандартизированных названий географических объектов в Украине".

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