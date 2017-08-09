Опрос: около 44% жителей ФРГ считают, что вопрос о статусе Крыма надо временно отложить

БЕРЛИН, 9 августа. /ТАСС/. Около 44,4% жителей Германии считают правильной позицию лидера либеральной Свободной демократической партии (СвДП) Кристиана Линднера по поводу статуса Крыма. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проеденные социнститутом Civey по заказу немецкой газеты Die Welt. Результаты опроса опубликованы в среду.

Напомним, по мнению политика, вопрос о статусе Крыма нужно пока снять с повестки дня и относиться к этой теме как к "долгосрочному временному явлению".

При этом 43,2% участников исследования категорически не согласны с Линднером.

Наибольшую поддержку позиция Линднера получила от сторонников СвДП - 65,5% согласны с политиком. Кроме того, его мнение в большинстве своем одобряют избиратели "Альтернативы для Германии" - 60,5%. Опрос проводился в интернете, в нем приняли участие около пяти тысяч человек.

Относительно нейтрально по поводу этой позиции высказалась лидер партийного списка Левой партии Сара Вагенкнехт, которая во время дискуссии на тему статуса Крыма предложила начать политику разрядки в отношении России. Правительство Германии заявления лидера СвДП не комментировало.

СвДП в настоящее время не входит в Бундестаг. Сейчас рейтинг партии составляет около 7%. Этого достаточно для того, чтобы по итогам выборов, которые пройдут 24 сентября, спустя четыре года вернуться в немецкий парламент.