ВС Латвии вновь заявили о российских военных самолетах и корабле у своих границ

РИГА, 9 августа. /ТАСС/. Российские военные самолеты и корабль вновь были замечены вблизи границы Латвии. С таким утверждением в среду выступили Национальные вооруженные силы (НВС) страны.

"Патрульные самолеты над нейтральными водами Балтийского моря вблизи морской границы Латвии 9 августа идентифицировали два самолета Ан-26 и два самолета Су-27 Вооруженных сил России", - сказано в сообщении НВС на странице в Twitter. Кроме того, как утверждают НВС, в латвийской эксклюзивной экономической зоне в 4,5 морских милях от территориальных вод в среду был замечен российский корвет класса "Буян-М".

09.08. patruļlidmašīnas virs Baltijas jūras neitr. ūdeņiem pie LV terit. jūras robežas identif. Krievijas BS lidm. 2xAn-26 un 2xSu-27 — NBS (@Latvijas_armija) 9 августа 2017 г.

По версии министерства обороны этой балтийской страны, российские военные самолеты и корабли в прошлом году приближались к ее границам 209 раз, в 2015 году - более 270 раз, а в 2014 году - свыше 250 раз.

Российские власти ранее неоднократно заявляли, что все полеты российских военных самолетов и передвижения кораблей совершаются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.