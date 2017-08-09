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В Госдепе утверждают, что опасения вызывают не слова Трампа, а действия КНДР

Международная панорама
9 августа, 23:40 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 9, августа. /ТАСС

В ведомстве отметили, что тревогу вызывают два испытания межконтинентальных баллистических ракет меньше, чем за месяц, а также два ядерных испытания, проведенные в прошлом году

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ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт считает, что реальную обеспокоенность вызывают не заявления президента страны Дональда Трампа о КНДР, а действия самого Пхеньяна.

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"Давайте посмотрим, что вызывает тревогу. А тревогу вызывают два испытания МБР (межконтинентальных баллистических ракет - прим. ТАСС) меньше, чем за месяц, два ядерных испытания, проведенные в прошлом году", - сказала она в среду на регулярном брифинге для журналистов. Науэрт рассказала, что во вторник она получила множество писем с вопросом о том, не являлось ли землетрясение в Китае следствием очередного ядерного испытания в КНДР. "Вот насколько это серьезный вопрос", - подчеркнула она.

Трамп во вторник заявил журналистам, что Пхеньяну не следует более выдвигать угрозы Вашингтону. Он обещал ответить на выпады "огнем и яростью, которой мир никогда не видывал". Позднее газета The New York Times сообщила, что Трамп не предупредил помощников о том, что собирается сделать громкое заявление в адрес КНДР. Науэрт заметила, что глава государства "говорил тем языком, который поймет [лидер КНДР] Ким Чен Ын".

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Трамп, Дональд
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