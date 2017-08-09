В Госдепе утверждают, что опасения вызывают не слова Трампа, а действия КНДР

Американка Фрэнсис завоевала золото ЧМ по легкой атлетике в беге на 400 мСпорт 10 августа, 0:06
Норвежец Вархольм стал чемпионом мира по легкой атлетике в беге на 400 м с барьерамиСпорт 9 августа, 23:51
Президент Федерации легкой атлетики Таджикистана Назаров не согласен с отстранением ВФЛАСпорт 9 августа, 23:48
Китаянка Гун Лицзяо стала чемпионкой мира по легкой атлетике в толкании ядраСпорт 9 августа, 23:42
Геркус: молодые футболисты помогли "Локомотиву" переломить ход игры с "Рубином"Спорт 9 августа, 23:39
Тульский привал: "Спартак" уверенно победил "Арсенал" за три дня до дерби с ЦСКАСпорт 9 августа, 23:34
Метатель молота Литвинов объяснил свою неудачу на ЧМ плохой психологической готовностьюСпорт 9 августа, 23:11
Легкоатлетка Клишина рада, что выступает на чемпионате мира не в одиночествеСпорт 9 августа, 22:57
Леонид Рошаль: российские врачи не имеют равных в миреОбщество 9 августа, 22:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт считает, что реальную обеспокоенность вызывают не заявления президента страны Дональда Трампа о КНДР, а действия самого Пхеньяна.
"Давайте посмотрим, что вызывает тревогу. А тревогу вызывают два испытания МБР (межконтинентальных баллистических ракет - прим. ТАСС) меньше, чем за месяц, два ядерных испытания, проведенные в прошлом году", - сказала она в среду на регулярном брифинге для журналистов. Науэрт рассказала, что во вторник она получила множество писем с вопросом о том, не являлось ли землетрясение в Китае следствием очередного ядерного испытания в КНДР. "Вот насколько это серьезный вопрос", - подчеркнула она.
Трамп во вторник заявил журналистам, что Пхеньяну не следует более выдвигать угрозы Вашингтону. Он обещал ответить на выпады "огнем и яростью, которой мир никогда не видывал". Позднее газета The New York Times сообщила, что Трамп не предупредил помощников о том, что собирается сделать громкое заявление в адрес КНДР. Науэрт заметила, что глава государства "говорил тем языком, который поймет [лидер КНДР] Ким Чен Ын".