Куба отвергла причастность к инцидентам с американскими дипломатами в Гаване

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ГАВАНА, 10 августа. /ТАСС/. Кубинские власти не имеют отношения к инцидентам с американскими дипломатами в Гаване. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении МИД островного государства.
"МИД подчеркивает, что Куба никогда не позволяла и не позволит использовать свою территорию для каких-либо действий, направленных против аккредитованных дипломатов или членов их семей, без исключения", - указывается в документе.
В МИД добавили, что Куба придерживается всех взятых на себя обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года в том, что касается защиты дипломатов и неприкосновенности диппредставительств.
Ранее в среду начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что внешнеполитическое ведомство США в мае попросило двух сотрудников посольства Кубы в Вашингтоне покинуть страну и вернуться на родину после "инцидентов", случившихся на Кубе с американскими дипломатами в конце 2016 года. Науэрт не уточнила, о каких именно ситуациях идет речь, сказав лишь, что они "привели к различным физическим симптомам".
По информации американского телеканала CNN, несколько сотрудников посольства США в Гаване поверглись воздействию неких акустических приборов, что вызвало у них серьезные проблемы со здоровьем.