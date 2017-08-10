В Южной Корее пройдет экстренное заседание Совета нацбезопасности по угрозе КНДР

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СЕУЛ, 10 августа. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин распорядился провести в четверг внеочередное заседание Совета национальной безопасности, посвященное ракетной угрозе со стороны КНДР. Об этом сообщила его администрация.
"Встреча, в которой также примут участие министр национальной обороны и советники лидера страны по безопасности, состоится во второй половине дня", - отмечается в кратком пресс-релизе. Как ожидается, представители южнокорейского руководства обсудят последние громкие заявления КНДР и возможные меры противодействия ее ракетным пускам.
КНДР заплатит высокую цену за нападение на Южную Корею или США. Об этом заявил в четверг официальный представитель Комитета начальников штабов Республики Корея в ответ на угрозы Пхеньяна нанести превентивный удар по американской военной базе на острове Гуам в Тихом океане.
"Если Север проигнорирует наши предупреждения и продолжит провокации, он столкнется с решительным и мощным ответным ударом союзников", - отметил полковник. Он подверг критике "воинственную риторику" Пхеньяна, отметив, что "это серьезный вызов для южнокорейского народа, а также военного союза США и Республики Корея".
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил журналистам, что Пхеньяну не следует более выдвигать угрозы Вашингтону. Он обещал ответить на выпады "огнем и яростью, которой мир никогда не видывал". Позднее газета The New York Times сообщила, что Трамп не предупредил помощников о том, что собирается сделать громкое заявление в адрес КНДР.
Вслед за этим агентство ЦТАК сообщило, что республиканская армия разрабатывает план нанесения превентивного ракетного удара по военным объектам США на Гуаме, в том числе по авиабазе Андерсен. Он предполагает пуск четырех баллистических ракет средней дальности "Хвасон-12".
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном своей ракетной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении северокорейской проблемы не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.