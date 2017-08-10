КНДР планирует запустить ракеты, которые пролетят над Японией в сторону американской базы

ТАСС, 10 августа. Командование Корейской народной армии (КНА) в середине августа завершит работу над планом превентивного удара по району тихоокеанского острова Гуам, где расположены американские военные базы. Как сообщило в четверг агентство ЦТАК, он предполагает пуск четырех баллистических ракет средней дальности "Хвасон-12".

Отмечается, что они должны пролететь над японскими префектурами Симанэ, Хиросима и Коти около 3,4 тыс. км, а затем упасть в воду в 30-40 км от Гуама. По мнению КНДР, такие действия направлены на сдерживание американских сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также отмечается, что после завершения работы над планом КНА представит его лидеру КНДР Ким Чен Ыну, который при необходимости может отдать приказ о его реализации.

Командование КНА также подвергло критике заявления президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон ответит на угрозы Пхеньяна "огнем и яростью, которой мир никогда не видывал". "Обстоятельный диалог (с Трампом - прим. ТАСС), который лишен разума, невозможен, на него можно воздействовать только силой", - отмечается в заявлении.

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном своей ракетной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении северокорейской проблемы не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.