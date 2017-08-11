Американские военные базы на острове Гуам. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 августа агентство ЦТАК сообщило, что Корейская народная армия разрабатывает план нанесения превентивного ракетного удара по военным объектам США на Гуаме.

Поводом послужило заявление президента США Дональда Трампа, который обещал ответить на выпады Пхеньяна "огнем и яростью, каких мир еще не видел".

Гуам

Гуам - остров площадью 541 кв. км в архипелаге Марианские острова в западной части Тихого океана. С 1898 г. принадлежит США. В 1941 г. Гуам был захвачен Японией, в августе 1944 г. вновь стал владением Соединенных Штатов. С 1950 г. имеет статус самоуправляющейся территории США. Административный центр - Хагатна. Коренные жители - народ чаморро. Согласно последней переписи (2010 г.), население острова составляет около 160 тыс. человек.

На острове расположены две американские базы - база ВВС Андерсен и база ВМФ Апра-Харбор, которые занимают треть его площади. Они служат американским стратегическим интересам в Азиатско-Тихоокеанском регионе, находясь вблизи государств Восточной и Юго-Восточной Азии (в частности, Китая, Северной и Южной Кореи, Японии).

Присутствие здесь американских вооруженных сил позволяет США оперативно реагировать на возникающие угрозы их национальной безопасности и оказывать военно-дипломатическое влияние на ситуацию в регионе.

Персонал баз насчитывает около 7 тыс. человек.

База Андерсен

Авиабаза Андерсен (англ. Andersen Air Force Base) находится на северо-востоке острова. Она была создана в 1944 г., в 1949 г. названа в честь бригадного генерала Джеймса Роя Андерсена (1904 - 1945). В январе 1945 г., после того как на острове был создан аэродром North Field, здесь стал базироваться авиаполк бомбардировщиков B-29. Его основной задачей на завершающем этапе Второй мировой войны было нанесения ударов по стратегическим целям в Японии.

После окончания Второй мировой войны в 1946-1964 гг. база обеспечивала обслуживание военных самолетов. С началом операции США во Вьетнаме в июне 1965 г. базирующиеся здесь бомбардировщики B-52 начали регулярные боевые вылеты и бомбили войска Северного Вьетнама и их каналы снабжения. Самолеты принимали непосредственное участие в операции Linebacker II, в ходе которой осуществлялись ковровые бомбардировки Северного Вьетнама. Тогда, в период с 18 по 29 декабря 1972 г., более 150 бомбардировщиков B-52 совершили 729 вылетов. После поражения Южного Вьетнама в 1975 г. база была использована в ходе операции по эвакуации американских граждан из его столицы Сайгона (операция "Порывистый ветер"; англ. Frequent Wind).

С конца 1970-х гг. на Гуаме базируются стратегические бомбардировщики ВВС США. Вторая крупная база в регионе расположена на острове Диего-Гарсия в Индийском океане (арендуется у Великобритании).

В 1989 г. база Андерсен перешла под управление Командования ВВС США в Тихом океане (с 1955 г. находилась в ведении стратегических военно-воздушных сил). С 2009 г. подчиняется объединенному региональному командованию Марианских островов (Joint Region Marianas) вместе с базой ВМФ Апра-Харбор.

Во время войны в Персидском заливе (1990 - 1991) отсюда осуществлялась переброска боеприпасов в зону боевых действий. С 1994 г. по настоящее время здесь базируется 36-е авиакрыло ВВС США. Командующий - бригадный генерал Дуглас А. Кокс.

Две взлетно-посадочная полосы (более 3 тыс. м) способны принимать самолеты любого класса. В случае аварийной ситуации здесь могли совершать посадку шаттлы - космические корабли многоразового использования.

На базе есть инфраструктура для длительного размещения бомбардировщиков B-52 Stratofortress, B-2 Spirit и B-1B Lancer и вспомогательной авиации, которые базируются здесь на ротационной основе.

В настоящее время, по данным СМИ, здесь находятся шесть бомбардировщиков B-1B Lancer. С конца мая 2017 г. они были задействованы в 11 тренировочных полетах, имитирующих нанесение упреждающего удара по военным объектам КНДР.

Официальный сайт базы - http://www.andersen.af.mil/

База ВМФ Апра-Харбор

База Апра-Харбор - одна из двух крупных военно-морских баз США в Тихом океане, расположена на западном побережье острова. Вторая - Перл-Харбор - находится на Гавайях.

Американский военный флот использует эту гавань с конца XIX в. Во время японской оккупации острова с 1941 по 1944 г. здесь ремонтировались и заправлялись японские подводные лодки и корабли. С 1944 г. на Гуаме действует военно-морская база США. Инфраструктура этого глубоководного порта позволяет принимать корабли и подводные лодки всех классов.

В перспективе планируется передислоцировать на Гуам до 20 тыс. морских пехотинцев, находящихся в настоящее время на Окинаве (Япония).

Последних данных о приписанных к базе кораблях нет. Согласно сведениям из открытых источников, в 2016 г. на базу был переброшен ракетный подводный крейсер стратегического назначения Pennsylvania. Американская атомная субмарина, несущая баллистические ракеты, пришвартовалась в Апра-Харбор впервые за 28 лет. В предыдущий раз американский атомный подводный ракетоносец стратегического назначения перебрасывался на Гуам в 1988 г.