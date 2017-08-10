Reuters: США провели операцию по поддержанию свободы судоходства в Южно-Китайском море

ТАСС, 10 августа. США провели в четверг операцию по обеспечению принципа свободы судоходства в Южно-Китайском море - американский эсминец John McCain прошел на расстоянии 12 морских миль (порядка 22 км) от рифа Мисчиф архипелага Спратли, на который претендует Китай и несколько стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Об этом со ссылкой на заявление неназванных американских чиновников сообщило агентство Reuters.

Власти США неоднократно заявляли о необходимости сохранения свободы судоходства в этом районе и о намерении принимать все необходимые меры для ее обеспечения, включая прохождения военных кораблей США в акватории. Последняя такая операция вблизи рифа Мисчиф была проведена США в мае.

Тогда на том же удалении от рифа прошел американский ракетный эсминец Dewey.