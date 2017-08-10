В каждом крупном городе Великобритании выявлены случаи работорговли

ЛОНДОН, 10 августа. /ТАСС/. Проблемы современного рабства и торговли людьми в Великобритании затрагивают каждый крупный город в стране. Об этом в четверг сообщило агентство Press Association со ссылкой на данные Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA).

В ведомстве подчеркнули, что его сотрудники в настоящий момент участвуют примерно в 300 полицейских операциях, направленных на борьбу с проявлениями современного рабства, жертвами которого становятся в том числе и несовершеннолетние. "Чем больше внимания мы обращаем на современное рабство, тем больше мы находим свидетельств противозаконного обращения с представителями незащищенных слоев общества. Растущая доказательная база говорит нам о том, что масштаб проблемы куда больше, чем считалось ранее", - сказал представитель NCA Уилл Керр.

По его словам, в Великобритании существует множество различных мест, где люди работают против своей воли. Как правило, это сферы строительства, сельского хозяйства и пищевой промышленности. Женщины зачастую попадают в бордели, поддаваясь обещаниям злоумышленников о лучшей жизни. "Именно поэтому мы обращаемся к общественности с просьбой проявлять бдительность и при выявлении признаков [современного рабства] сообщать о своих подозрениях в полицию", - добавил Керр.

Национальное агентство по борьбе с преступностью также информировало, что по итогам 2016 года в Великобритании 3,8 тыс. человек были признаны потенциальными жертвами работорговли и сексуальной эксплуатации, что почти в два раза выше показателя 2013 года, когда NCA зарегистрировало 1,75 тыс. пострадавших. Большинство жертв прибывает в Великобританию из стран Восточной Европы, Вьетнама и Нигерии.