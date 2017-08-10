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Трамп считает, что Иран не придерживается духа соглашения по его ядерной программе

Международная панорама
10 августа, 23:37 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 10, августа. /ТАСС

Кроме того, президент США пообещал увеличить оборонный бюджет на миллионы долларов

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ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Иран не придерживается духа соглашения о мирном характере его ядерной программы. Такое мнение в четверг высказал президент США Дональд Трамп, передает агентство Reuters.

Кроме того, американский лидер пообещал увеличить оборонный бюджет на миллионы долларов, включая финансирование программ противоракетной обороны.

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