Трамп считает, что Иран не придерживается духа соглашения по его ядерной программе

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ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Иран не придерживается духа соглашения о мирном характере его ядерной программы. Такое мнение в четверг высказал президент США Дональд Трамп, передает агентство Reuters.
Кроме того, американский лидер пообещал увеличить оборонный бюджет на миллионы долларов, включая финансирование программ противоракетной обороны.