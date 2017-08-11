Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.08:
$ 59.93
€ 70.27
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Саакашвили сможет въехать на Украину только при наличии визы

Международная панорама
11 августа, 0:24 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 10, августа. /ТАСС

Сейчас экс-губернатор Одесской области путешествует по странам Евросоюза, пересекая границы с украинским паспортом

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 11 августа. /ТАСС/. Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сможет пересечь границу Украины только при наличии соответствующей визы. Об этом заявил в четверг замгенпрокурора страны Евгений Енин.

"Пропуск Саакашвили (сейчас лица без гражданства, если не подтвердится информация о наличии у него паспортов третьих стран) в Украину возможен только после оформления визы", - написал он в Facebook.

При этом он отметил, что непредоставление разрешения на въезд в страну для участия в судебном расследовании по делу о лишении Саакашвили украинского гражданства не является основанием для защиты права на справедливый суд.

"Право на въезд в иностранное государство не является правом, гарантированным Конвенцией. Истец может защищать свои интересы через защитника", - добавил Енин.

В Европе с украинским паспортом

Саакашвили сейчас путешествует по странам Евросоюза. Он уже посетил Польшу и Литву, а в четверг прибыл в Венгрию. По словам Саакашвили, границы стран он пересекает с паспортом Украины.

Читайте также новости по теме:
Лишение Саакашвили гражданства Украины
© Архип Верещагин/ТАСС

Саакашвили заявил о намерении легально вернуться на Украину

На украинско-польской границе СБУ и Погранслужба ведут поиски Саакашвили

Прокуратура Грузии обратилась к Польше в связи с пребыванием Саакашвили в этой стране

На встрече с активистами "варшавского евромайдана" в польской столице он продемонстрировал украинский паспорт и сказал, что "очень им гордится". При этом он сообщил, что у него не возникало проблем ни при выезде из США, ни по прибытии в Европу.

26 июля миграционная служба Украины опубликовала информацию о лишении Саакашвили гражданства по указу президента Петра Порошенко. Как заверяет сам Саакашвили, у него было гражданство только этой страны.

Объявлен в розыск

Саакашвили объявлен Грузией в розыск. Он был президентом этой страны с января 2004 года по ноябрь 2007 года и с января 2008 года по ноябрь 2013 года, покинул ее за несколько дней до истечения срока своих полномочий, после отъезда проживал в США и на Украине. В мае 2015 года получил украинское гражданство и был назначен губернатором Одесской области, покинул этот пост в ноябре 2016 года.

В 2014 году в Грузии ему были заочно предъявлены обвинения "в организации расправы над участниками митинга 7 ноября 2007 года, в противоправном вторжении в здание телеканала Imedi и незаконном присвоении имущества бизнесмена Бадри Патаркацишвили".

Политику также инкриминировались "организация вооруженного нападения на депутата Валерия Гелашвили в 2005 году, сокрытие преступления, фальсификации в ходе следствия по делу об убийстве в 2006 году банкира Сандро Гиргвлиани и растрата госсредств в 2009-2012 годах".

В связи с тем, что Саакашвили не явился в следственные органы, ему заочно были предъявлены обвинения, а в качестве меры пресечения избран арест. В декабре 2015 года президент Георгий Маргвелашвили на основании соответствующего закона подписал распоряжение о прекращении гражданства своего предшественника в связи с принятием им гражданства другого государства.

После заочного ареста Саакашвили был объявлен во внутригосударственный розыск в Грузии, а главная прокуратура обратилась в Интерпол с просьбой объявить его в международный розыск.

Подозрение в военных преступлениях

После грузино-югоосетинского конфликта в 2008 году Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по фактам геноцида и массовых убийств граждан РФ на территории Южной Осетии, а также российских миротворцев с применением запрещенных средств и методов ведения войны и участием наемников. Результатом российского расследования трагедии в Южной Осетии в августе 2008 года стали десятки томов уголовного дела.

В 2014 году в СК РФ сообщали, что Саакашвили как бывший президент Грузии обладает пожизненным иммунитетом от иностранной уголовной юрисдикции и к уголовной ответственности может быть привлечен международным судом и судом своей страны.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине Лишение Саакашвили гражданства Украины
Персоны
Саакашвили, Михаил Николаевич
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп поблагодарил Путина за высылку дипломатов из России
2
Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за болезни ребенка
3
NYT: эксперты назвали три условия для нанесения США превентивного удара по КНДР
4
Китай обвинил США в нарушении своего суверенитета и норм международного права
5
СК возбудил дело о необеспечении лекарствами инвалида из Орла
6
Прокуратура обязала "Аэрофлот" суммировать багаж летящих вместе пассажиров
7
СК возбудил дело о жестоком убийстве собаки породы хаски в Подмосковье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама