Саакашвили сможет въехать на Украину только при наличии визы

КИЕВ, 11 августа. /ТАСС/. Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сможет пересечь границу Украины только при наличии соответствующей визы. Об этом заявил в четверг замгенпрокурора страны Евгений Енин.

"Пропуск Саакашвили (сейчас лица без гражданства, если не подтвердится информация о наличии у него паспортов третьих стран) в Украину возможен только после оформления визы", - написал он в Facebook.

При этом он отметил, что непредоставление разрешения на въезд в страну для участия в судебном расследовании по делу о лишении Саакашвили украинского гражданства не является основанием для защиты права на справедливый суд.

"Право на въезд в иностранное государство не является правом, гарантированным Конвенцией. Истец может защищать свои интересы через защитника", - добавил Енин.

В Европе с украинским паспортом

Саакашвили сейчас путешествует по странам Евросоюза. Он уже посетил Польшу и Литву, а в четверг прибыл в Венгрию. По словам Саакашвили, границы стран он пересекает с паспортом Украины.

На встрече с активистами "варшавского евромайдана" в польской столице он продемонстрировал украинский паспорт и сказал, что "очень им гордится". При этом он сообщил, что у него не возникало проблем ни при выезде из США, ни по прибытии в Европу.

26 июля миграционная служба Украины опубликовала информацию о лишении Саакашвили гражданства по указу президента Петра Порошенко. Как заверяет сам Саакашвили, у него было гражданство только этой страны.

Объявлен в розыск

Саакашвили объявлен Грузией в розыск. Он был президентом этой страны с января 2004 года по ноябрь 2007 года и с января 2008 года по ноябрь 2013 года, покинул ее за несколько дней до истечения срока своих полномочий, после отъезда проживал в США и на Украине. В мае 2015 года получил украинское гражданство и был назначен губернатором Одесской области, покинул этот пост в ноябре 2016 года.

В 2014 году в Грузии ему были заочно предъявлены обвинения "в организации расправы над участниками митинга 7 ноября 2007 года, в противоправном вторжении в здание телеканала Imedi и незаконном присвоении имущества бизнесмена Бадри Патаркацишвили".

Политику также инкриминировались "организация вооруженного нападения на депутата Валерия Гелашвили в 2005 году, сокрытие преступления, фальсификации в ходе следствия по делу об убийстве в 2006 году банкира Сандро Гиргвлиани и растрата госсредств в 2009-2012 годах".

В связи с тем, что Саакашвили не явился в следственные органы, ему заочно были предъявлены обвинения, а в качестве меры пресечения избран арест. В декабре 2015 года президент Георгий Маргвелашвили на основании соответствующего закона подписал распоряжение о прекращении гражданства своего предшественника в связи с принятием им гражданства другого государства.

После заочного ареста Саакашвили был объявлен во внутригосударственный розыск в Грузии, а главная прокуратура обратилась в Интерпол с просьбой объявить его в международный розыск.

Подозрение в военных преступлениях

После грузино-югоосетинского конфликта в 2008 году Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по фактам геноцида и массовых убийств граждан РФ на территории Южной Осетии, а также российских миротворцев с применением запрещенных средств и методов ведения войны и участием наемников. Результатом российского расследования трагедии в Южной Осетии в августе 2008 года стали десятки томов уголовного дела.

В 2014 году в СК РФ сообщали, что Саакашвили как бывший президент Грузии обладает пожизненным иммунитетом от иностранной уголовной юрисдикции и к уголовной ответственности может быть привлечен международным судом и судом своей страны.