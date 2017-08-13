Трамп осудил насилие и действия ультраправых в связи с беспорядками в Шарлотсвилле

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ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп осуждает насилие в любом его проявлении, включая действия расистов, членов организации Ку-клукс-клан (ККК), неонацистов и других экстремистов. Об этом сообщил в воскресенье представитель Белого дома, пояснив отношение американского лидера к беспорядкам в американском Шарлотсвилле (штат Вирджиния).
"Президент в своем вчерашнем заявлении сказал, что решительно осуждает все формы насилия, фанатизма и ненависти. Это включает расистов, ККК, неонацистов и все экстремистские группы. Он призвал к национальному единству и к тому, чтобы все американцы объединились", - сказал чиновник.
В Шарлотсвилле рано утром в субботу вспыхнули ожесточенные столкновения националистов и их противников из-за решения местных властей снести памятник главнокомандующему армии Конфедеративных Штатов Америки Роберту Эдварду Ли (1807-1870 гг.). Губернатор штата Вирджиния Терри Маколифф объявил в городе чрезвычайное положение, а городской совет наделил шефа полиции Эла Томаса полномочиями объявлять при необходимости комендантский час на территории города.
За время продолжавшихся беспорядков не обошлось без критики Трампа. Ряд либеральных СМИ и политиков выразили мнение, что президент недостаточно жестко отреагировал на ситуацию. Масла в огонь подлило и заявление бывшего главы расистской организации Ку-клукс-клан Дэвида Дьюка. "Я бы советовал вам посмотреть в зеркало и напомнить себе, что именно белые американцы позволили вам стать президентом, а не ультралевые", - обратился он к главе государства.
Позднее как демократы, так и некоторые республиканцы выразили мнение, что Трампу следовало бы открыто осудить действия националистов, учинивших столкновения в Шарлотсвилле. "Для народа страны очень важно услышать то, как Трамп опишет события в Шарлотсвилле. То есть как они действительно происходили: это была террористическая атака расистов", - сказал, в частности, влиятельный сенатор Марко Рубио (республиканец от штата Флорида).