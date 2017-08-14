Президент Южной Кореи призвал мирно решить проблему КНДР

ТАСС, 14 августа. Проблему ракетной и ядерной программ КНДР необходимо решить мирным путем при любых обстоятельствах. Об этом заявил в понедельник президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

"Никакой войны больше не должно быть на Корейском полуострове. Северокорейская ядерная проблема должна быть решена мирным путем, в независимости от того, с какими спадами или подъемами мы сталкиваемся", - приводит его слова агентство Reuters. Он также выразил надежду на то, что США ответственно и спокойно подойдут к урегулированию текущего обострения.

Кроме того, Мун Чжэ Ин призывал Пхеньян "прекратить провокационные действия и угрозы", чтобы не ухудшать обстановку на Корейском полуострове.

Очередное обострение ситуации вокруг КНДР связано с рядом громких заявлений со стороны Пхеньяна и президента США Дональда Трампа. Так, на прошлой неделе глава Белого дома заявил, что КНДР не следует угрожать Вашингтону, и пообещал ответить на выпады "огнем и яростью, которых мир никогда не видывал". Вскоре северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что КНДР разрабатывает план пуска ракет в направлении Гуама с целью продемонстрировать возможность нанесения превентивного удара по военным объектам США, в том числе по авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52.

Северная Корея активно развивает свою ракетно-ядерную программу. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении северокорейской проблемы не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.