Консул РФ: среди жертв атаки в Буркина-Фасо нет россиян и русскоговорящих

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РАБАТ, 14 августа. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Среди жертв атаки группы вооруженных боевиков в центре Уагадугу нет ни россиян, ни русскоговорящих. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила в понедельник почетный консул РФ в Буркина-Фасо Анна Рачина-Кулибали.
По ее словам, "подсчет жертв продолжается, идет процесс опознания тел". "Известно, что убито 18 человек, около десятка ранены. Однако согласно сведениям на данный момент, ни россиян, ни русскоговорящих среди погибших в результате нападения нет", - отметила собеседница агентства.
Неизвестные напали в ночь на понедельник на турецкий ресторан "Азиз Стамбул" в центре Уагадугу. Злоумышленники подъехали к заведению на автомобиле и открыли огонь по посетителям. Полицейским удалось оперативно прибыть на место ЧП, завязалась перестрелка.
Министр связи, ответственный за отношения с парламентом Реми Фюлганс Данджину сообщил в понедельник журналистам, что всего жертвами ночной атаки на ресторан в Уагадугу стали 18 человек. Кроме того, в ходе операции силовыми структурами уничтожены двое нападавших.
Как сообщило ранее агентство AFP со ссылкой на местные власти, операция по ликвидации нападавших завершена.