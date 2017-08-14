Консул РФ: среди жертв атаки в Буркина-Фасо нет россиян и русскоговорящих

РАБАТ, 14 августа. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Среди жертв атаки группы вооруженных боевиков в центре Уагадугу нет ни россиян, ни русскоговорящих. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила в понедельник почетный консул РФ в Буркина-Фасо Анна Рачина-Кулибали.

По ее словам, "подсчет жертв продолжается, идет процесс опознания тел". "Известно, что убито 18 человек, около десятка ранены. Однако согласно сведениям на данный момент, ни россиян, ни русскоговорящих среди погибших в результате нападения нет", - отметила собеседница агентства.

Неизвестные напали в ночь на понедельник на турецкий ресторан "Азиз Стамбул" в центре Уагадугу. Злоумышленники подъехали к заведению на автомобиле и открыли огонь по посетителям. Полицейским удалось оперативно прибыть на место ЧП, завязалась перестрелка.

Министр связи, ответственный за отношения с парламентом Реми Фюлганс Данджину сообщил в понедельник журналистам, что всего жертвами ночной атаки на ресторан в Уагадугу стали 18 человек. Кроме того, в ходе операции силовыми структурами уничтожены двое нападавших.

Как сообщило ранее агентство AFP со ссылкой на местные власти, операция по ликвидации нападавших завершена.