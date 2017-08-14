СМИ: число жертв теракта в Буркина-Фасо может составлять 28 человек

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ТАСС, 14 августа. До 28 человек могли стать жертвами вооруженного нападения в столице Буркина-Фасо Уагадугу. Об этом в понедельник сообщает турецкое агентство Doğan.
По его данным, нападавшие минувшей ночью открыли огонь по ресторану турецкой кухни "Азиз Стамбул" и по расположенному рядом с ним отелю "Сплендид" в центре Уагадугу. Местные власти квалифицировали случившееся как теракт. Агентство отмечает, что, по данным из соцсетей, среди жертв нападавших помимо гражданина Турции есть и другие иностранцы - из США, Канады и Украины.
МИД Турции подтвердил гибель гражданина республики и "самым решительным образом" осудил это террористическое нападение.
По данным агентства Reuters, группа вооруженных боевиков приехала в район расположения ресторана на автомобиле и открыла огонь по посетителям. Стражам порядка удалось оперативно прибыть на место ЧП, завязалась перестрелка. К настоящему времени сообщается о ликвидации троих нападавших. В результате атаки, по данным Reuters, погибли по меньшей мере 17 человек, восемь получили ранения.