От колонии — к державе: как изменилась Индия за 70 лет независимости

Во вторник премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил в Нью-Дели с традиционной речью, посвященной Дню независимости, и рассказал об успехах, которых добилась его страна. За семь десятилетий независимости доля сельскохозяйственного сектора в ВВП сократилась вдвое, вооруженные силы обзавелись 110 ядерными зарядами, а индийские ракеты-носители вывели на орбиту более сотни спутников. При этом де-факто в Индии до сих пор существует кастовая система, а в некоторых штатах около 40% населения живет за чертой бедности. Подробнее о том, какие изменения произошли за эти годы, а что осталось неизменным, — в материале ТАСС.

Цифры и факты

После Второй мировой войны Индия представляла из себя аграрную колонию, добившуюся независимости в первую очередь из-за ослабления метрополии — Великобритании. Голод, бедность, массовые беспорядки и вспышки насилия между индуистами и мусульманами были обыкновенным явлением.

Однако серия экономических реформ, постоянное укрепление обороноспособности, приверженность принципам демократии (за всю историю независимой Индии страна не знала тоталитарного правления) и успешная внешняя политика, направленная на укрепление связей как с СССР, так и с США, сделали свое дело:

средняя продолжительность жизни выросла с 31 года до 69 лет;

показатель детской смертности сократился со 146 до 39 на тысячу рождений;

население выросло с 350 млн до 1,34 млрд;

доля населения, живущего за чертой бедности, сократилась с 85% до 21,9%;

уровень грамотности вырос с 17% до 73%;

только с 1960 года ВВП на душу населения вырос в 21 раз.

Сегодня Индия — самая густонаселенная демократия в мире, член ядерного клуба, БРИКС, "Большой двадцатки", а также кандидат на постоянное членство в Совете Безопасности ООН.

Ядерное оружие, космос и IT

Внешнеполитический расклад сил, а также постоянные конфликты и даже войны с соседями — Пакистаном и Китаем — вынудили Нью-Дели активно наращивать свой военный потенциал. В 1974 году в обстановке строжайшей секретности в штате Раджастхан под землей было взорвано ядерное устройство. Операция носила ироничное название "Улыбающийся Будда".

Это не понравилось старым членам ядерного клуба, а США даже ввели санкции в отношении Нью-Дели. Впрочем, санкции не помешали Индии стать шестой страной в мире по количеству АЭС и ядерных реакторов (после США, Франции, Японии, России и Южной Кореи), произвести около 110 ядерных боеголовок и разработать собственные тактические ракеты средней дальности.

Еще один классический "державный" атрибут, который приобрела Индия, — национальная космическая программа. В 2017 году на работу Индийской организации космических исследований было выделено $1,4 млрд. С момента создания организации в 1969 году страна сумела отправить зонды и межпланетные станции к Луне и Марсу, а сейчас планирует запустить пилотируемый космический корабль.

Современную Индию нередко называют "технологической сверхдержавой" и мировой штаб-квартирой IT-услуг. Индия сумела добиться такого статуса благодаря последовательной государственной политике, направленной на продвижение высоких технологий и создание образовательной базы, относительно невысоким (по сравнению с США, например) заработным платам и английскому языку, которым владеет порядка 10% населения.

Британские привычки и старые проблемы

Английский язык в Индии имеет статус официального языка наряду с хинди, что неудивительно: 89 лет британского владычества оставили свой след на культурных и даже спортивных пристрастиях индийцев.

Игра в крикет, зародившаяся в Англии еще в 1500-х годах, стала в Индии самым популярным видом спорта. По всей стране — от Мумбая до Калькутты — поддерживаются такие объекты колониального наследия, как величественная арка "Ворота Индии", вокзал Чхатрапати-Шиваджи (бывший Виктория-Терминус). Британский этикет и традиции чаепития стали для индийцев частью повседневной жизни. Некоторые исследователи пишут, что именно Лондон привил индийцам живой интерес к научно-исследовательской деятельности.

Чего Лондон сделать так и не смог, так это разрушить кастовую систему. На официальном уровне она была объявлена "вне закона" конституцией 1950 года. Но по сей день кастовые пережитки остаются одной из главных проблем страны.

Так, касты неприкасаемых — далитов ("угнетенных") — в традиционном индуизме считаются низшими. Исторически они выполняли самую грязную работу. В индуизме, где верят в переселение душ, утверждается, что далитом человек рождается за грехи в прошлой жизни, это и объясняет отношение к низким кастам в традиционном обществе. Сейчас в Индии проживает около 200 млн далитов.

Впрочем, правительство пытается изменить ситуацию. В июле президентом страны был избран Рам Натх Ковинд, которого выдвинула правящая "Бхаратия джаната парти" (БДП). В истории Индии он стал вторым президентом — выходцем из далитов.

Александр Мосесов