Япония заявила протест КНДР в связи с подготовкой плана удара по району Гуама

ТОКИО, 14 августа. /ТАСС/. Правительство Японии заявило протест КНДР в связи с угрозами нанести ракетный удар по району тихоокеанского острова Гуам, где расположены военные базы США. Об этом в понедельник заявил заместитель главы МИД страны Масахиса Сато на встрече с губернаторами префектур Коти, Симанэ, Хиросима и Эхиме, над которыми, по плану Пхеньяна, должны в этом случае пролететь ракеты.

"Это провокация по отношению региону, где находится наша страна, а также ко всему миру. Мы заявили жесткий протест Северной Корее через дипломатические каналы в Пекине", - сказал он.

После этого с губернаторами встретился премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который пообещал приложить все усилия для того, чтобы заставить КНДР прекратить ракетные испытания. По мнению главы японского правительства, для этого необходимо усилить давление на Пхеньян в сотрудничестве с США, Южной Кореей, а также Россией и Китаем.

Очередное обострение ситуации вокруг КНДР связано с рядом громких заявлений со стороны Пхеньяна и президента США Дональда Трампа. Так, на прошлой неделе глава Белого дома заявил, что КНДР не следует угрожать Вашингтону, и пообещал ответить на выпады "огнем и яростью, которых мир никогда не видывал". Вскоре северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что КНДР разрабатывает план пуска ракет в направлении Гуама с целью продемонстрировать возможность нанесения превентивного удара по военным объектам США, в том числе по авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52.

Северная Корея активно развивает свою ракетно-ядерную программу. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении северокорейской проблемы не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.