Трамп прервал отпуск и возвращается в Вашингтон

ТАСС, 14 августа. Президент США Дональд Трамп объявил о том, что покидает свой гольф-клуб в Бедминстере (штат Нью-Джерси), где он проводил отпуск, и возвращается в Вашингтон. Об этом Трамп написал в понедельник на своей странице в Twitter.

"Направляюсь этим утром в Вашингтон. Много работы. Сосредоточусь на торговле и военных вопросах", - написал он.

Heading to Washington this morning. Much work to do. Focus on trade and military. #MAGA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 August 2017

В свой первый на посту президента США отпуск, который должен был продлиться 17 дней, Трамп ушел 4 августа.

При этом американский лидер отказывался называть это отпуском, заявляя, что он продолжает работать и проводить важные встречи. По словам Трампа, ему пришлось покинуть Белый дом вынужденно, так как в нем проводятся запланированные ремонтные работы.