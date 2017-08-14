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Трамп прервал отпуск и возвращается в Вашингтон

Международная панорама
14 августа, 17:13 UTC+3 ТАСС

Президент США сообщил, что у него много работы, пообещав сосредоточиться на торговле и военных вопросах

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Президент США Дональд Трамп (в центре)

Президент США Дональд Трамп (в центре)

© AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

ТАСС, 14 августа. Президент США Дональд Трамп объявил о том, что покидает свой гольф-клуб в Бедминстере (штат Нью-Джерси), где он проводил отпуск, и возвращается в Вашингтон. Об этом Трамп написал в понедельник на своей странице в Twitter.

"Направляюсь этим утром в Вашингтон. Много работы. Сосредоточусь на торговле и военных вопросах", - написал он.

В свой первый на посту президента США отпуск, который должен был продлиться 17 дней, Трамп ушел 4 августа.

При этом американский лидер отказывался называть это отпуском, заявляя, что он продолжает работать и проводить важные встречи. По словам Трампа, ему пришлось покинуть Белый дом вынужденно, так как в нем проводятся запланированные ремонтные работы.

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