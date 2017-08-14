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Премьер Латвии: Рига выступает за конструктивное сотрудничество с Москвой

Международная панорама
14 августа, 20:37 UTC+3 РИГА РИГА 14, августа. /ТАСС

Марис Кучинскис считает, что две страны могут сотрудничать в таких областях, как пограничная охрана, миграционная и таможенная области, транспорт, культура и искусство

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РИГА, 14 августа. /ТАСС/. Латвия отдает предпочтение конструктивному и практическому сотрудничеству с Россией по ряду направлений. Об этом в понедельник заявил премьер-министр Марис Кучинскис на встрече с сопредседателем латвийско-российской межправительственной комиссии, министром транспорта РФ Максимом Соколовым.

"Во время встречи премьер-министр отметил, что Латвия предпочитает конструктивное и практическое сотрудничество двух стран в различных областях - пограничной охране, миграционной и таможенной областях, в сфере транспорта, культуры и искусства", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Латвии.

Кучинскис также дал положительную оценку реализации программы приграничного сотрудничества Латвии и России на 2014-2020 годы, а также процессу демаркации государственной границы между двумя странами, который по плану должен быть завершен в октябре этого года.

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Кроме того, он приветствовал предстоящее в Риге заседание латвийско-российской межправительственной комиссии. "Латвия считает эту комиссию полезной для двустороннего сотрудничества, в рамках которой можно конструктивно обсудить конкретные вопросы", - отметили в пресс-службе.

Между тем Кучинскис заявил, что в настоящее время на латвийско-российские отношения влияет международная обстановка.

Заседание комиссии

15 августа после почти четырехлетнего перерыва в Риге пройдет заседание латвийско-российской межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому, гуманитарному и культурному сотрудничеству. Его будут вести сопредседатели комиссии - министр сообщения (транспорта) Латвии Улдис Аугулис и министр транспорта РФ Максим Соколов. Стороны обсудят нынешнее сотрудничество и возможности дальнейшего взаимодействия между странами.

Первое заседание этой комиссии состоялось в июле 2007 года в Риге. В последний раз она собиралась в ноябре 2013 года в Москве.

2 августа в Риге также впервые после четырехлетнего перерыва состоялось заседание совместной латвийско-российской рабочей группы во главе с президентом Latvijas Dzelzcels ("Латвийская железная дорога") Эдвинсом Берзиньшем и вице-президентом ОАО "Российские железные дороги" Павлом Ивановым по вопросам состояния и перспектив развития взаимовыгодного сотрудничества в области железнодорожного транспорта.

В ходе встречи было достигнуто соглашение продолжить сотрудничество для увеличения объемов грузоперевозок из стран Азии, в том числе Индии и Китая, по транспортному коридору "Север-Юг", а также более эффективно использовать товарные вагоны во время погрузочных операций. Стороны также договорились содействовать увеличению объема пассажироперевозок.

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Персоны
Кучинскис, Марис Соколов, Максим Юрьевич
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