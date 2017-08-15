Генсек ООН осудил нападения на базы миротворцев ООН в Мали

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ООН, 15 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в понедельник осудил вооруженные нападения на базы Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА), в результате которых погибли восемь человек. В письменном заявлении Гутерриш подчеркнул, что атаки против миротворцев ООН "могут считаться военными преступлениями".
Как следует из коммюнике, распространенного канцелярией генсека, в результате нападений на штаб-квартиру МИНУСМА в городе Тимбукту и лагеря в Дуэнзе был убит один миротворец ООН, малийский жандарм и шестеро охранников, имевших гражданство Мали. Ранее миссия ООН сообщала о семи погибших и семи раненых. По ее данным, в ходе перестрелки с боевиками были ликвидированы шестеро нападавших.
Генсек ООН выразил соболезнования правительству Мали и семьям жертв, а также подчеркнул важность борьбы с "терроризмом и насильственным экстремизмом" в регионе.
Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок сепаратистов и исламистов разгорелся в начале 2012 года. Во многом он был спровоцирован обострением обстановки в Ливии после свержения Муаммара Каддафи.