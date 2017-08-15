В Мали в результате атаки на штаб-квартиру миссии ООН погибли семь человек

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ТАСС, 15 августа. По меньшей мере семь человек погибли в результате совершенного в понедельник нападения вооруженных людей на штаб-квартиру Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) в городе Тимбукту. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном МИНУСМА.
"Штаб-квартира МИНУСМА в Тимбукту была атакована неизвестными вооруженными людьми. Согласно предварительным данным, убиты пятеро сотрудников охраны МИНУСМА, имеющих гражданство Мали, один сотрудник малийской жандармерии и один гражданский сотрудник Миссии", - отмечается в тексте.
Кроме того, один сотрудник охраны из Мали и шестеро миротворцев МИНУСМА получили ранения. В ходе спецоперации были ликвидированы шестеро нападавших боевиков, сообщает миссия.