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В Мали в результате атаки на штаб-квартиру миссии ООН погибли семь человек

Международная панорама
15 августа, 1:20 UTC+3 ТАСС

В ходе спецоперации были ликвидированы шестеро нападавших боевиков

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ТАСС, 15 августа. По меньшей мере семь человек погибли в результате совершенного в понедельник нападения вооруженных людей на штаб-квартиру Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) в городе Тимбукту. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном МИНУСМА.

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"Штаб-квартира МИНУСМА в Тимбукту была атакована неизвестными вооруженными людьми. Согласно предварительным данным, убиты пятеро сотрудников охраны МИНУСМА, имеющих гражданство Мали, один сотрудник малийской жандармерии и один гражданский сотрудник Миссии", - отмечается в тексте.

Кроме того, один сотрудник охраны из Мали и шестеро миротворцев МИНУСМА получили ранения. В ходе спецоперации были ликвидированы шестеро нападавших боевиков, сообщает миссия.

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