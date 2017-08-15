СБУ выдворила журналистку ВГТРК из-за ущерба "национальным интересам" страны

КИЕВ, 15 августа. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) выдворила с Украины журналистку ВГТРК Тамару Нерсесьян из-за нанесенного ущерба национальным украинским интересам. Об этом сообщила во вторник пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Сегодня СБУ принудительно вернула на территорию РФ российскую пропагандистку Тамару Нерсесьян и запретила ей въезд на три года. Надеюсь, ни у кого не возникнет сомнения, что это лицо действовало в ущерб национальным интересам Украины", - написала она в Facebook.

По данным украинских СМИ, причиной выдворения Нерсесьян стал ее сюжет о всеукраинском фестивале, получивший название "Бандерштат" и впервые проведенный в 2007 году. В 2009 году мероприятие было посвящено столетию со дня рождения главы украинских националистов Степана Бандеры. А в нынешнем году фестиваль посвятили годовщине создания Украинской повстанческой армии (УПА).

Ранее во вторник телеканал "Россия 24" сообщил о выдворении корреспондента ВГТРК Тамары Нерсесьян с Украины. По словам журналистки, после допроса в СБУ, ее посадили в машину и вывезли на границу с РФ, где предложили самостоятельно пешком идти к российскому пограничному пункту. Она отметила, что до Москвы добиралась на машине, которую ей предоставили сотрудники российской пограничной службы.

По словам Нерсесьян, поводом для депортации послужили ее репортажи, которые якобы "представляли угрозу безопасности и территориальной целостности Украины". Нерсесьян добавила, что оператор телекомпании "продолжает находиться в Киеве, решается вопрос о его дальнейшей судьбе там".