СМИ: Дамаск подтвердил потерю своего истребителя

ТАСС, 15 августа. /ТАСС/. Сирийская армия подтвердила во вторник факт падения ее боевого самолета МиГ-21. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на военный источник.

По его словам, истребитель разбился в пограничной провинции Эс-Сувейда.

"В настоящее время проводится расследование для выяснения причин произошедшего", - отметил он.

Ранее телеканал Sky News Arabia сообщил, что истребитель сирийских ВВС МиГ-21 был сбит в пустынном районе Эль-Бадия на границе с Иорданией.

По данным телеканала, боевики взяли летчика в плен.