СМИ: Дамаск подтвердил потерю своего истребителя

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ТАСС, 15 августа. /ТАСС/. Сирийская армия подтвердила во вторник факт падения ее боевого самолета МиГ-21. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на военный источник.
По его словам, истребитель разбился в пограничной провинции Эс-Сувейда.
"В настоящее время проводится расследование для выяснения причин произошедшего", - отметил он.
Ранее телеканал Sky News Arabia сообщил, что истребитель сирийских ВВС МиГ-21 был сбит в пустынном районе Эль-Бадия на границе с Иорданией.
По данным телеканала, боевики взяли летчика в плен.