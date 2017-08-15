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Лидер социал-демократов предложил вывести вопросы миграции из зоны компетенции МВД ФРГ

Международная панорама
15 августа, 23:17 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 15, августа. /ТАСС

Мартин Шульц считает, что интеграция иностранцев и участие населения в этом процессе "являются общественными темами, а не вопросами внутренней безопасности"

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БЕРЛИН, 15 августа. /ТАСС/. Лидер социал-демократов и кандидат на должность канцлера ФРГ Мартин Шульц предложил исключить вопросы миграции и интеграции иностранцев в немецкое общество из сферы ответственности министерства внутренних дел. С соответствующим заявлением он выступил во вторник в Берлине.

"Интеграция и участие [населения в этом процессе] являются общественными темами, а не вопросами внутренней безопасности", - сказал он. По его словам, тот факт, что данные аспекты в ФРГ увязывают с темой безопасности, является "фатальной ошибкой". Шульц предположил, что блок канцлера Ангелы Меркель пытается основывать на этом предвыборную борьбу, ставя таким образом под удар сплоченность немецкого общества.

"Мы хотим на министерском уровне объединить ответственность и закрепить ее за сильным профильным министерством", - отметил Шульц. По его словам, речь может идти о министерстве по делам семьи или министерстве труда и социальных дел - оба ведомства возглавляют социал-демократы.

МВД ФРГ возглавляет Томас де Мезьер, представитель партии Ангелы Меркель - Христианско-демократического союза.

В последнее время в ФРГ произошло несколько террористических актов, которые осуществили иностранцы в статусе беженца или соискателя убежища.

В ФРГ 24 сентября пройдут выборы в парламент, по итогам которых будет в том числе сформировано новое правительство и определен новый канцлер. Социал-демократы выдвинули на должность главы кабмина Шульца, консерваторы - Меркель.

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Персоны
Шульц, Мартин Меркель, Ангела
Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
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Германия
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