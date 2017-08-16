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Telegraph: Великобритания будет стремиться к прозрачной границе с Ирландией после Brexit

Международная панорама
16 августа, 1:33 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 16, августа. /ТАСС

Британские власти стремятся избежать "пограничной инфраструктуры" между Северной Ирландией, выходящей из ЕС вместе со всей Великобританией, и остающейся в сообществе Республикой Ирландия

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ЛОНДОН, 16 августа. /ТАСС/. Великобритания не собирается возвращаться после своего выхода из ЕС к непрозрачной границе с Республикой Ирландия. Об этом сообщила на своем сайте газета The Daily Telegraph со ссылкой на планы правительства Соединенного Королевства. Они были разработаны в рамках озвученного во вторник предложения Лондона о временном таможенном союзе с ЕС для предотвращения хаоса на границах Соединенного Королевства после Brexit.

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Британские власти утверждают, что стремятся избежать "любой физической пограничной инфраструктуры" на границе между Северной Ирландией, выходящей из ЕС вместе со всей Великобританией, и остающейся в сообществе Республикой Ирландия.

В планах правительства - создать такие условия, при которых мелкие торговцы, которые обеспечивают до 80% торговли между Республикой Ирландия и Северной Ирландией, вообще не подвергались бы никаким проверкам на границе. А крупные - подписали бы новые соглашения о пользующихся доверием торговых партнерах. Это означало бы, что транспортные средства зарегистрированных компаний смогут пересекать границу в режиме электронной регистрации.

Великобритания также намерена соблюдать после Brexit все пункты соглашения Страстной пятницы от 1998 года, которое предусматривает отказ Лондона от прямого правления в Северной Ирландии и передачу власти в регионе местным органам самоуправления, созданным на коалиционной основе.

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