Telegraph: Великобритания будет стремиться к прозрачной границе с Ирландией после Brexit

ЛОНДОН, 16 августа. /ТАСС/. Великобритания не собирается возвращаться после своего выхода из ЕС к непрозрачной границе с Республикой Ирландия. Об этом сообщила на своем сайте газета The Daily Telegraph со ссылкой на планы правительства Соединенного Королевства. Они были разработаны в рамках озвученного во вторник предложения Лондона о временном таможенном союзе с ЕС для предотвращения хаоса на границах Соединенного Королевства после Brexit.

Британские власти утверждают, что стремятся избежать "любой физической пограничной инфраструктуры" на границе между Северной Ирландией, выходящей из ЕС вместе со всей Великобританией, и остающейся в сообществе Республикой Ирландия.

В планах правительства - создать такие условия, при которых мелкие торговцы, которые обеспечивают до 80% торговли между Республикой Ирландия и Северной Ирландией, вообще не подвергались бы никаким проверкам на границе. А крупные - подписали бы новые соглашения о пользующихся доверием торговых партнерах. Это означало бы, что транспортные средства зарегистрированных компаний смогут пересекать границу в режиме электронной регистрации.

Великобритания также намерена соблюдать после Brexit все пункты соглашения Страстной пятницы от 1998 года, которое предусматривает отказ Лондона от прямого правления в Северной Ирландии и передачу власти в регионе местным органам самоуправления, созданным на коалиционной основе.