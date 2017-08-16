США внесли в санкционные списки пакистанскую группировку "Хизб уль-Муджахиддин"

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ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Министерство финансов США и Госдепартамент внесли в среду в свои черные списки сепаратистскую группировку "Хизб уль-Муджахидин", которая действует на территории Пакистана и Индии. Об этом говорится в распространенных заявлениях ведомств.
"Госдепартамент внес "Хизб уль-Муджахидин" в список террористических организаций, - говорится в документе. - Этот шаг принят с целью воспрепятствовать получению группировкой необходимых ресурсов для проведения терактов".
Во внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что вся собственность и активы группировки на территории США заблокированы, а американцам запрещается вести с ней дела. Главарь организации Юсуф Шах, также известный как Сайед Салахуддин, уже внесен в санкционный список США.
Сформированная в 1989 году "Хизб уль-Муджахидин" - одна из самых многочисленных вооруженных группировок, орудующих на территории Джамму и Кашмира, единственного штата Индии, где большинство населения составляют мусульмане. Напряженность в регионе сохраняется уже около года - здесь не прекращаются массовые беспорядки. При этом там регулярно происходят столкновения правоохранительных структур с боевиками, выступающими за отделение Кашмира от Индии. Нью- Дели традиционно обвиняет соседний Пакистан в поддержке террористов и организаторов беспорядков, Исламабад отвергает эти обвинения.