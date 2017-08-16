Белый дом подтвердил назначение Хикс врио директора по коммуникациям

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Пресс-служба американского президента Дональда Трампа подтвердила в среду информацию о назначении Хоуп Хикс временно исполняющей обязанности директора по коммуникациям Белого дома.

"Хоуп Хикс будет работать с пресс-секретарем Белого дома Сарой Сандерс и всей командой, занимающейся связями с общественностью, а также станет врио директора по коммуникациям Белого дома", - говорится в распространенном заявлении. Подчеркивается, что "в соответствующее время" будет объявлено о постоянной замене на эту должность, которую ранее занимал Энтони Скарамуччи.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что полномочия 28-летней Хикс в сфере работы с общественностью будут расширены. В данный момент она занимает пост директора Белого дома по стратегическим коммуникациям. В 2015 году в самом начале президентской гонки специалист была пресс-секретарем Трампа.

О назначении Скарамуччи на указанную должность было объявлено 21 июля. Вскоре после этого он позволил себе ряд жестких высказываний в адрес чиновников из окружения Трампа, обвинив их в утечках информации. В их число вошел и теперь уже бывший глава аппарата Белого дома Райнс Прибас. Его место занял Джон Келли, который до этого руководил vинистерством национальной безопасности.

Скарамуччи ушел в отставку с должности, которую занимал всего 10 дней. Директор по коммуникациям в аппарате Белого дома курирует всю публичную информационно-пропагандистскую политику американской администрации.